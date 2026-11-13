Újra célkeresztben a közlekedés pofátlan szabályszegői – videó

Hosszabb szünet után visszatért a rendőrség Pofátlan(tan)ítás című videós sorozata, amelyben a közlekedési szabályokat látványosan megszegőket mutatják be – szúrta ki a hvg.hu.

A 2019-ben indult sorozat hamar népszerűvé vált. A rendőrök civilnek látszó, fedélzeti kamerával felszerelt autókból figyelték a forgalmat, és a kirívó szabálytalanságokat elkövető sofőröket gyakran azonnal megállították. Egyes esetekben a hozzájuk eljutott felvételek alapján indult eljárás.

Az új évad a Pofátlan(tan)ítás 2.0 címet kapta. A felvételeken ismét azonnali rendőri intézkedések láthatók, a szabályszegések mellett pedig a kiszabható büntetési tételeket is feltüntetik. Ezúttal nemcsak autós, hanem egy kerékpáros szabálytalankodóval szemben is intézkedtek.