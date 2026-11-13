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Nyitókép: Henadzi Pechan/Getty Images

Pár hét maradt már csak intézkedni, aki elmulasztja, százezreket bukhat

Infostart

Számos lakásban jár le hamarosan a vízórák nyolcéves hitelességi ideje, és ha több mérőt is cserélni kell, az százezer forintnál is többe kerülhet. Ráadásul a határidő elmulasztásával megszűnhet a számlázás is.

Sok háztartásnak már csak néhány hete maradt arra, hogy gondoskodjon a vízórák cseréjéről, különben nemcsak jelentős többletköltséggel, hanem a külön szolgáltatói számlázás megszűnésével is számolhat. A mellékvízmérők hitelességi ideje ugyanis nyolc év, a csere ára pedig attól függően, hogy hány mérőről van szó és milyen módon rendelik meg a munkát, akár százezer forint fölé is emelkedhet – adta hírül a Hóvége.

A Fővárosi Vízművek jelenlegi díjszabása szerint egy lakás-mellékvízmérő cseréje munkaidőben 40 274 forint, két mérőé 65 108 forint, négyé pedig 114 778 forint egyedi megrendelés esetén.

Munkaidő után egy mérő cseréje 47 398 forint, szombaton 49 092 forint.

Társasházi, csoportos megrendelésnél egy mérő cseréje 37 870 forint, kettőé 56 491 forint lakásonként, munkaidőben. Ehhez kiszállásonként 9034 forintos díj is társul pluszba, így kevés résztvevő esetén a közös csere nem feltétlenül olcsóbb.

Fomtos azonban tudni, hogy nem minden vízóra cseréjének költsége terheli a lakókat: a családi házak és társasházak bekötési főmérőinek rendszeres, hitelesség miatti cseréjéről a szolgáltató gondoskodik, a lakásokban található mellékvízmérők cseréjét viszont a felhasználóknak kell kifizetniük. Kivételt jelenthet, ha a főmérő a fogyasztó mulasztása miatt fagy el vagy sérül meg, mert ilyen esetben a rendkívüli csere költségét is a tulajdonosra terhelhetik.

Az elszámolásra használt fő- és mellékvízmérők hitelességi ideje 8 év, vagyis a 2018-ban hitelesített mérők érvényessége 2026. december 31-én lejár.

Vagyis az érintett fogyasztóknak még az év vége előtt gondoskodniuk kell a cseréről. Van azonban kivétel is: a kizárólag társasházon belüli költségmegosztásra használt mellékvízmérőkre nem vonatkozik a nyolcéves cserekötelezettség, ezek hitelességi ideje ugyanis korlátlan.

A határidő elmulasztása nem csupán adminisztrációs kellemetlenséget okozhat. A Fővárosi Vízműveknél a külön szolgáltatói elszámolásra használt mellékvízmérő esetében a mellékszolgáltatási szerződés a hitelességi idő lejártát követő január 1-jén automatikusan megszűnik. Ezt követően a fogyasztást jellemzően a társasházon keresztül számolják el, így a lakók elveszíthetik a külön vízszámlázás lehetőségét.

Ha egy lakásban több mellékvízmérő működik, ezek közül az egyik hitelességének a lejárta is a többi mérő alapján történő külön számlázás megszűnését eredményezheti.

A szolgáltatás helyreállításához ezért nem elegendő kizárólag az érintett vízórát kicserélni vagy újrahitelesíteni, a mellékszolgáltatási szerződés újbóli elindításáról is gondoskodni kell.

A cserét közvetlenül a szolgáltatónál, annak szerződött partnerénél vagy megfelelő külső szakembernél is meg lehet rendelni. Utóbbi esetben azonban figyelni kell arra, hogy a beszerelt mérő megfeleljen a szolgáltató előírásainak, valamint megtörténjen a műszaki átvétel, a plombálás és a nyilvántartásba vétel is. A hitelesítés éve a vízórán és a korábbi vízszámlán is ellenőrizhető, társasházakban pedig érdemes a közös képviselőnél érdeklődni az esetleges csoportos mérőcsere lehetőségéről.

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Kezdőlap    Belföld    Pár hét maradt már csak intézkedni, aki elmulasztja, százezreket bukhat

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