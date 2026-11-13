Egyre többen kereshetik ezeket a használt autókat, az árak is lefelé indultak

A hibridek kínálata éves alapon 42 százalékkal bővült, miközben átlagáruk 13,5 százalékkal csökkent. Ugyanakkor az elektromos autók kínálata 0,7 százalékkal nőtt, átlagáruk pedig 0,8 százalékkal mérséklődött – közölte a Használtautó.hu.

Októberben a hirdetések csaknem fele (60 700) benzines, 42 százaléka (55 300) dízel autó volt. A hibridek 5,4 százalékot (6900), az elektromosok 4,4 százalékot (5680) tettek ki. Összesen 18 300-zal több használt autót hirdettek, mint egy évvel korábban. A dízelek száma 21 százalékkal nőtt, a benzineseké 11,5 százalékkal.

Októberben az elektromos autók voltak a legdrágábbak, 11,5 millió forintos átlagárral, a hibridek átlagosan 10 millió forintba kerültek.

A járműhirdetési portál elemzése szerint a hibridek gyors térnyerését az magyarázza, hogy az elmúlt években egyre több ilyen modell jelent meg az újautó-piacon, amelyek most fokozatosan bekerülnek a használtautó-kínálatba is. A bővülő import tovább növeli a választékot, a nagyobb kínálat pedig erősíti az árversenyt, ami lefelé húzhatja az átlagárakat. Az elektromos autóknál ez a folyamat egyelőre lassabb, mert a használtpiaci állomány még kisebb és fiatalabb.

A teljes kínálatot tekintve a meghirdetett autók 34 százaléka volt 2,5 millió forint alatti, 29 százaléka 2,5-5 millió, 23 százaléka 5-10 millió forintos. A 10 millió forint feletti kategória az összes meghirdetett autó 12,2 százalékát tette ki.

A vásárlásnál az állapot többet számít, mint az évek. A normál állapotúakhoz képest a megkímélt autók 10, a sérülésmentesek 16, a kitűnők 19, az újszerűek 19,5 százalékkal drágábbak. A sérült autók átlagosan 55, a hibásak 64,2 százalékkal olcsóbbak – ismertette a Használtautó.hu.