Felsővezeték-szakadás miatt áll a forgalom az egyik magyarországi fővonalon

Felsővezeték-szakadás miatt áll a forgalom Bicske és Herceghalom között, ezért jelentősen hosszabb menetidőre és pótlóbuszos utazásra lehet számítani a győri fővonalon – közölte a Mávinform péntek délelőtt.

Azt írták, hogy a fennakadás a nemzetközi vonatokat is érinti: a RailjetXpressek Győr felől Szárligetig járnak, valamint Herceghalom és a Keleti pályaudvar között közlekednek; az EuroCityk Győr felől Tatabányáig járnak, és ugyancsak Herceghalom és a Keleti pályaudvar között közlekednek.

A Savaria és Scarbantia InterCityk csak Sopron-Szombathely és Tatabánya között közlekednek, míg az S12-esek csak Oroszlány és Tatabánya között járnak, az S10-esek pedig megosztva Győr és Szárliget, illetve Herceghalom és a Déli pályaudvar között.

Herceghalom és Szárliget között pótlóbuszra kell szállni – tették hozzá.

A nyitókép illusztráció.