Száguldott a járműgyártás, nagyot ugrott az ipari termelés

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Az ipar belföldi értékesítése 2,8, a feldolgozóiparé 4,2 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 9,0, a csekély súlyú bányászaté 136, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,2 százalékkal bővült.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 28 százalékát adó járműgyártás volumene az alágak közül a legnagyobb mértékben, 33 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A feldolgozóipari termelés 16 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 11,0 százalékkal bővült.

Az ipari export volumene 11,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 34 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 32, a 20 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 13,1 százalékkal bővült. Az ipar belföldi értékesítése 2,8, a feldolgozóiparé 4,2 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva.