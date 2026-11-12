Döntött a kormány, tizenhat újabb beruházástól veszik el a kiemelt státuszt

A döntés Budapesten a többi között érinti a Gubacsi lakóparkot, az Avico Parkot, az Újbuda Center parkolójába és a Temesvár utcába tervezett fejlesztéseket, az Árasztó-parti és zuglói Egyenes utcai projekteket, a Góliát Szállót és Beluga Bay-t, a Sofitel szálloda átépítését.

A fővárosi beruházások mellett a Szolnok melletti elektrolitgyár, az alsózsolcai akkumulátor-újrahasznosító, az Érd–Budafok határán tervezett logisztikai fejlesztés és az üllői lövész központ vesztette el kiemelt státuszát – sorolták.

Mint olvasható, a szakértői vizsgálatok sok esetben ugyanazt a problémát tárták fel: a kivételek megfelelő szakmai megalapozás, a szükséges közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra biztosítása, valamint érdemi önkormányzati egyeztetés nélkül születtek.

A kiemelt státusz megszüntetése nem jelent automatikus építési tilalmat, és a már jogszerűen kiadott építési engedélyeket sem érvényteleníti.

Ahol még nincs engedély, ott a további fejlesztéseknek a helyi építési szabályzathoz kell igazodniuk. A rozsdaövezeti besorolás megmarad, de ez nem jelent felmentést a helyi szabályok alól – szögezték le.

Ezzel párhuzamosan a kormány 33, korábban az Otthon Start keretében kiemelt lakásberuházást is külön felülvizsgál az önkormányzatokkal és a beruházókkal együtt, figyelembe véve a Wekerle-program céljait.

A kormány megítélése szerint a kiemelt beruházás kivételes jogi eszköz, amelynek valódi közérdeket kell szolgálnia, nem a helyi érdekek megkerülését. Ezért olyan piaci szereplők beruházásait támogatja, amelyek a befektetői mellett társadalmi hasznot is hoznak, különösen a rozsdaövezeti területeken – zárul a közlemény.