Érdekes, mire keresnek rá mostanában a magyarok a Black Friday helyett

A Black Friday iránti érdeklődés elmarad az előző évitől, miközben a karácsonyi dekorációkra egyre többen keresnek rá – írja a hvg.hu a Google Trends adatai alapján.

A portál összeállítása szerint a Black Friday kifejezésre november 6-án kerestek rá a legtöbben, azóta azonban csökkent az érdeklődés. Az előző év azonos időszakához képest 10 százalékkal kevesebben kerestek rá az akciókra. Területi bontásban Budapesten, Pest és Fejér megyében volt a legnagyobb az érdeklődés, Nógrádban pedig a legkisebb.

Az általánosabb akció kifejezésre az előző hónaphoz képest 7 százalékkal többen kerestek rá, éves összevetésben viszont 6 százalékos visszaesés látható.

A karácsonyi díszek iránti érdeklődés ezzel szemben jelentősen megugrott: a kifejezésre október 26. után kezdtek egyre többen keresni, az elmúlt egy hónapban pedig 110 százalékkal nagyobb volt az érdeklődés, mint az előző év azonos időszakában. A legtöbben Veszprém, Nógrád és Borsod megyében kerestek karácsonyi dekorációkat.