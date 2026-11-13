Most inkább ne vegye nyakába a Normafát!

A Normafa Park Facebook-oldalán arra figyelmeztetnek, hogy az erős szél és a jelentős mennyiségű csapadék miatt különösen veszélyessé vált az erdő látogatása.

Több helyen fák dőlnek ki, ágak szakadnak le, a lehullott levelek pedig teljesen beborítják az utakat. A vizes avar a burkolatra tapadva különösen a kerékpárosok és a sírollerezők számára jelent veszélyt.

A park munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán, ennek ellenére azt javasolják, hogy a látogatók pénteken inkább halasszák el a Normafa felkeresését, vagy válasszák a nyílt területeket.