ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.88
usd:
331.16
bux:
146002.45
2026. november 13. péntek Szilvia
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy sűrű, sötét erdő lombhullató fákkal és fenyőkkel.
Nyitókép: Unsplash

Most inkább ne vegye nyakába a Normafát!

Infostart

Kidőlő fák és csúszós utak veszélyeztetik a látogatókat.

A Normafa Park Facebook-oldalán arra figyelmeztetnek, hogy az erős szél és a jelentős mennyiségű csapadék miatt különösen veszélyessé vált az erdő látogatása.

Több helyen fák dőlnek ki, ágak szakadnak le, a lehullott levelek pedig teljesen beborítják az utakat. A vizes avar a burkolatra tapadva különösen a kerékpárosok és a sírollerezők számára jelent veszélyt.

A park munkatársai folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán, ennek ellenére azt javasolják, hogy a látogatók pénteken inkább halasszák el a Normafa felkeresését, vagy válasszák a nyílt területeket.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Most inkább ne vegye nyakába a Normafát!

szél

normafa

normafa park

felhívás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.13. péntek, 18:00
Zacher Gábor
toxikológus, sürgősségi orvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszadobta a parlamentnek a politikusok vagyonosodásáról szóló törvényt Baka András államfő

Visszadobta a parlamentnek a politikusok vagyonosodásáról szóló törvényt Baka András államfő

Baka András köztársasági elnök pénteken megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a politikusok és hozzátartozóik vagyongyarapodását vizsgáló, november 3-án elfogadott törvényt. Bár az államfő a jogszabály alapvető céljaival egyetért, súlyos adatvédelmi aggályokat fogalmazott meg, és kifogásolta, hogy a szabályozás eleve rosszhiszeműséget feltételez az érintettekről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leszakadt az ég Magyarországon: egyetlen nap alatt hullott le a teljes havi esőmennyiség

Leszakadt az ég Magyarországon: egyetlen nap alatt hullott le a teljes havi esőmennyiség

"Rohadt eső" - dühödt arcok, valahová tartanak. Esernyőik összeérnek, meg is jegyzik maguknak, hogy “szűkös a tér, rohadt eső, miért nem megyünk gyorsabban?”

BBC
Business Sport Travel Science
Schools, GPs and businesses hit by global Microsoft outage as company scrambles to solve issue

Schools, GPs and businesses hit by global Microsoft outage as company scrambles to solve issue

A panel of experts and BBC correspondents are answering your questions on the outage - watch live in this page.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 13. 11:55
Újítás Budapest közlekedésében
2026. november 13. 11:44
Felsővezeték-szakadás miatt áll a forgalom az egyik magyarországi fővonalon
×
×