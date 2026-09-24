Összeáll a Skoda és a Rolls-Royce

A szerződés a Skoda JS számára biztosítja, hogy a jövőben kizárólagos tervezője és szállítója lesz a brit mini atomreaktorok turbináinak. Egy-egy megrendelés értéke egymilliárd korona (16 milliárd forint) körül mozog – mondta Karel Havlícek, cseh ipari és kereskedelmi miniszter újságíróknak a szerződés aláírása utáni sajtótájékoztatón.

A kis moduláris reaktorok (small modular reactor, SMR) olyan atomreaktorok, amelyek legfeljebb 300 megawatt (MW) elektromos teljesítménnyel rendelkeznek, és alkalmasak arra, hogy alacsony szén-dioxid-kibocsátás mellett nagy mennyiségű villamos energiát termeljenek. (Léteznek ugyanis 1-10 MW-os mikroreaktorok is, ezeket akár egy teherautóval lehet szállítani és inkább a dízelgenerátorokat válthatják le.)

A tervek szerint az első kísérleti mini atomreaktort a harmincas évek közepén a dél-csehországi Temelín térségében építik meg. Temelínben működik Csehország második atomerőműve, amelyet az ezredforduló előtt helyeztek üzembe.

„A Skoda JS egyike azon kevés európai cégnek, amely képes a mini atomreaktorok legfontosabb részeinek a legyártására” – jelentette ki Chris Cholerton, a Rolls-Royce SMR csoport vezérigazgatója a sajtó előtt.

Karel Bednár, a Skoda JS vezérigazgatója vállalata elismerésének és sikernek minősítette a szerződés megkötését.

Daniel Benes, a CEZ vezérigazgatója a sajtótájékoztatón emlékeztetett: a CEZ és a Rolls-Royce SMR 2024-ben stratégiai együttműködési megállapodást írt alá, és ennek alapján a CEZ megszerezte a brit csoport részvényeinek mintegy 20 százalékát.

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