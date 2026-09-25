Lenyomozták Michael Jordan eltűnt luxusautóját, most megvásárolható

Michael Jordan pályafutásához nemcsak legendás kosármeccsek és sportcipők kapcsolódnak, hanem egészen komoly autók is. Ezek közül most előkerült az egyik legismertebb: az 1997-es Ferrari 550 Maranello, amelyet Jordan a Chicago Bulls sikerkorszakának csúcsán használt. (Nyitóképünk az autó 1996-os bemutatóján készült.)

Az autót 1997. május 29-én adták át Jordannek – írja a vezess.hu. Alig néhány héttel később, június 13-án megszerezte ötödik NBA-bajnoki címét a Chicago Bullsszal, majd az ünneplés után éppen ezzel a Ferrarival távozott a United Centerből.

Az 550 Maranello motorházában 5,5 literes, szívó V12-es dolgozik, amely 485 lóerőt teljesít, a motorhoz pedig hatfokozatú, nyitott kulisszás kézi sebességváltó kapcsolódik. Végsebessége 320 km/óra.

Jordan autója Rosso Barchetta fényezést, világos bőrbelsőt és krómozott Speedline felniket kapott. A kosárlabdázó 198 centiméteres magassága miatt még a vezetőülést is hozzá kellett igazítani: hosszabb ülésíneket és a szokásosnál vékonyabb párnázást alkalmaztak, hogy Jordan megfelelően elférjen a Ferrariban.

A legfeltűnőbb részlet azonban talán az Illinois államban kiadott MJ 5 rendszám volt, amely Jordan ötödik bajnoki címére utalt.

Az Air Jordan cipő és a Ferrari

Az autó története ráadásul összefonódott Jordan talán még híresebb üzletével, a Nike sportcipőkkel. Tinker Hatfield tervező az Air Jordan XIV kialakításánál éppen Jordan 550 Maranellójából merített ihletet.

A cipő több részlete is sportautós utalás: a Jumpman logót Ferrari-emblémára emlékeztető pajzsba helyezték, a kialakításban pedig a Ferrari szellőzőnyílásai, kárpitozása és még a gumiabroncsok mintázata is visszaköszönt. A Nike is úgy ír az Air Jordan XIV-ről, mint amelynél az autók formavilága központi szerepet kapott.

Jordan 1998-ban ebben a cipőben játszotta pályafutása egyik leghíresebb mérkőzését: a Utah Jazz ellen ebben dobta be azt a kosarat, amelyet azóta egyszerűen csak „The Last Shotként” emlegetnek. Ezzel szerezte meg hatodik bajnoki címét a Bullsszal.

Aztán az autó 24 évre eltűnt.

Jordan 2002 decemberében megvált a Ferraritól. Az autó ezt követően egy kaliforniai magángyűjteménybe került, és csaknem negyed évszázadon keresztül nem jelent meg nyilvánosan.

A Curated nevű, különleges autókkal foglalkozó cég társalapítója, John Temerian állítólag közel tíz évig próbálta felkutatni. Az áttörést egy régi internetes fórumon megtalált részleges alvázszám jelentette. Ennek segítségével sikerült azonosítani a teljes VIN-t, majd a Ferrari régi kereskedői nyilvántartásából azt is megerősítették, hogy a 108712-es alvázszámú autó valóban Jordané volt.

Végül Kaliforniában bukkantak rá, Temerian pedig úgy vásárolta meg, hogy előtte személyesen nem is látta. A Ferrari 2026. május 29-én, napra pontosan 29 évvel azután tért vissza Chicagóba, hogy eredetileg átadták Jordannek.

Most a Pharrell Williams által alapított JOOPITER aukciósház kínálja eladásra – írja a lap.

Az online árverés szeptember 15. és 30. között zajlik, az autó becsült értékét 700 ezer és 1,3 millió dollár közé teszik. Ez jelenlegi árfolyamon nagyjából 225–419 millió forintot jelent.