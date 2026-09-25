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Nyitókép: Unsplash

Két újdonság: okosszemüveg kamera nélkül, szem- és kézmozgással vezérelhető VR-szemüveg

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A Meta bemutatott kétféle okosszemüveg-verziót: az egyikben nincs kamera, csak hangalapú, a másik virtuális valóságot képez.

A Meta bemutatott két új okosszemüveget mutatott be szokásos éves eseményén, a Meta Connect 2026-on – írja a hvg.hu összegzése. Az adatvédelmi botrányok után megérkezett a cég első kamera nélküli, kizárólag hangalapú Ray-Ban Meta Audio szemüvege, és bemutattak egy új virtuálisvalóság-szemüveget is Meta VR Glasses néven.

A Meta VR-szemüvege két részből álló rendszert használ: a készülék tartalmazza a kijelzőt és az érzékelőket, a hozzá csatlakoztatott külső egység végzi a számítási feladatokat, valamint ebben van a tárhely és az akkumulátor is. A szemüveg optikai kábelen keresztül csatlakozik ehhez az egységhez. Maga a szemüveg mindössze 100 grammot nyom. Az egység Micro OLED kijelzőkkel rendelkezik, amelyek 5K felbontással jeleníthetik meg a tartalmakat, emellett támogatják a Dolby Vision technológiát is.

A keretbe építették be a Dolby Atmos térhatású hangzást támogató hangszórókat, az operációs rendszerébe pedig integrálta a Meta AI-t is.

A beépített érzékelők lehetővé teszik, hogy a felhasználók szemmozgással és kézmozdulatokkal vezéreljék a szemüveget.

A Meta új, kamera nélküli okosszemüvege, a Ray-Ban Meta Audio kizárólag hangvezérléssel működik. A készülék 43 grammot nyom, és egy feltöltéssel 12 órás üzemidő áll a felhasználó rendelkezésére. Ha a töltőtok is teljesen fel van töltve, akkor ez az idő 48 órára tolható ki.

A Meta VR Glasses 1299, a Ray-Ban Meta Audio 349 dolláros áron lesz elérhető az Egyesült Államokban, előbbi 2027 tavaszától, utóbbi 2026. október 13-tól.

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Kezdőlap    Külföld    Két újdonság: okosszemüveg kamera nélkül, szem- és kézmozgással vezérelhető VR-szemüveg

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