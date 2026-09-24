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Háborgó, hullámzó víz és a fölötte lévő párás, ködös levegő.
Nyitókép: Unsplash

Katonák haltak meg egy tengeri hadgyakorlat közben

Infostart / MTI

Legalább kilenc kazah katona meghalt, mikor a hirtelen támadt erős szél kisodorta őket a nyílt tengerre. Három embert meg tudtak menteni, de még keresik az esetleges túlélőket.

Legkevesebb kilenc katona életét vesztette csütörtökön a kazah haditengerészet egy Kaszpi-tengeri hadgyakorlatán, mert az időjárás hirtelen romlása miatt kisodródtak a nyílt tengerre – közölte a kazah védelmi minisztérium.

Váratlanul erős szél kerekedett, és 19 tengerészt magukkal sodortak a hullámok a nyílt tengerre, közülük kilenc halálát erősítették meg. Három embert ki tudtak menteni, a kutatás még tart a túlélők után – közölte a tárca.

A szerencsétlenség a Kazahsztán délnyugati részén fekvő Mangisztau régióban történt. Dauren Koszanov védelmi miniszter vezetésével bizottság érkezett a helyszínre, hogy kivizsgálják az esetet, és irányítsák a mentési munkálatokat.

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