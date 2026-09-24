Katonák haltak meg egy tengeri hadgyakorlat közben

Legkevesebb kilenc katona életét vesztette csütörtökön a kazah haditengerészet egy Kaszpi-tengeri hadgyakorlatán, mert az időjárás hirtelen romlása miatt kisodródtak a nyílt tengerre – közölte a kazah védelmi minisztérium.

Váratlanul erős szél kerekedett, és 19 tengerészt magukkal sodortak a hullámok a nyílt tengerre, közülük kilenc halálát erősítették meg. Három embert ki tudtak menteni, a kutatás még tart a túlélők után – közölte a tárca.

A szerencsétlenség a Kazahsztán délnyugati részén fekvő Mangisztau régióban történt. Dauren Koszanov védelmi miniszter vezetésével bizottság érkezett a helyszínre, hogy kivizsgálják az esetet, és irányítsák a mentési munkálatokat.