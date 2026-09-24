Hét percig zúgnak a francia harangok péntek délelőtt

Rendkívüli biztonsági intézkedések és maratoni programsorozat mellett pénteken megkezdődik XIV.Leó pápa négynapos franciaországi apostoli látogatása, amelyet hatalmas lelkesedés kísér a megújulásra törekvő francia katolikus egyház és a hívek részéről. A rendezvényekre több mint egymillió embert várnak.

A szexuális erőszak elleni küzdelemtől a mesterséges intelligencián és a migrációs válságon át, az élet és a béke védelméig Európában, az amerikai pápa látogatása számos témát ölel fel, hét hónappal a francia elnökválasztás előtt.

XIV. Leó első franciaországi látogatása – amely három város,

Párizs,

a délnyugati Lourdes

és az északkeleti Metz

biztosítását követeli meg – 27 millió euróba kerül az egyháznak és a francia államnak.

Bár a 68 millió lakosú Franciaországban a katolikus egyház gyakorló híveinek száma az utóbbi évtizedekben 3 millióra csökkent, az elmúlt öt évben a felnőttként keresztelkedők száma növekedésének indult (2026-ban 28 százalékos emelkedés), s egyre jelentősebb lelkesedés tapasztalható a zarándoklatok és a nagygyűlések iránt.

XIV. Leó elődje, Ferenc pápa tizenkét év pápaság alatt (2013-2025) a célzott franciaországi látogatásokat részesítette előnyben (Strasbourg, Marseille, Ajaccio). A 2019-es tűzvész után helyreállított párizsi Notre-Dame katedrális 2024. végi újranyitására szóló meghívást visszautasította, ami értetlenséget váltott ki Franciaországban.

„Franciaország az elmúlt 40-50 évben laboratóriummá vált abból a szempontból, ami a katolicizmussal történik a nyugati és általában az európai demokráciákban”

– mondta François Mabille, a Vallások Geopolitikai Megfigyelőközpont igazgatója az AFP hírügynökségnek. „A megörökölt katolicizmusból a felvett katolicizmusba való átmenet kétségtelenül érdekli a pápát” – tette hozzá.

A 71 éves amerikai pápa tiszteletére, aki franciaországi gyökerekkel is rendelkezik, miután apai nagyanyja a normandiai Le Havre-ban született és 21 évesen vándorolt ki az Egyesült Államokba,

Franciaország templomaiban pénteken 10 órakor hét percen át fognak zúgni a harangok, amikor megérkezik a párizsi Orly repülőtérre.

Ezután sűrű és maratoni program kezdődik:

a pápát hivatalában fogadja Emmanuel Macron köztársasági elnök, majd

ellátogat az UNESCO párizsi székházába. Ezt követően

a pápamobillal több mint egy órán át végighajt Párizs belvárosában, majd

vecsernyét vezet a Notre-Dame-székesegyházban,

este pedig a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben, a Stade de France stadionban fiatalokkal vesz részt egy virrasztáson, amelyre 80 ezren regisztráltak.

Szombaton a pápa szabadtéri szentmisét tart a Concorde téren, amelyre több mint 600 ezren regisztráltak,

vasárnap pedig Lourdes-ban, a katolikus világ egyik legfontosabb zarándokhelyén újabb szabadtéri misét celebrál, ahova 150 ezer embert várnak.

A lourdes-i állomás egyik fő témája a szexuális erőszak elleni küzdelem lesz, ahol a pápa zárt ajtók mögött hét áldozattal találkozik. Az esemény már most kiemelt figyelmet kap, a meg nem hívott csoportok kritikái mellett.

A franciaországi egyházi szexuális visszaéléseket vizsgáló független bizottság (CIASE) 2021 októberében közzétett jelentése szerint 1950 óta mintegy 330 ezer kiskorú vált az egyházhoz köthető személyek által elkövetett szexuális bántalmazás áldozatává Franciaországban.

Május végén a Lourdes-tól mintegy 15 kilométerre található bétharrami katolikus iskola egykori diákjainak érdekképviseleti csoportja arra kérte a pápát, hogy franciaországi látogatása során fogadja őket. A több mint kétszáz, fizikai és szexuális bántalmazást elszenvedett áldozatot képviselő csoport a Francia Püspöki Konferenciához (CEF) és a Tarbes-i Egyházmegyéhez fordult, és "rövid audienciát kért az ima, az áldás és az igazság jegyében". A Vatikán a pápa franciaországi látogatásának hivatalos programjával együtt jelentette be a találkozót.

„A katolikus hívek egy csoportjának az a nagy elvárása, hogy a pápa bátorítsa az egyházat a megkezdett reform- és megtisztulási munka folytatására” – mondta az AFP-nek Martin Dumont, a Vallástudományi Kutatóintézet főtitkára.

Az egyházfő franciaországi látogatása hétfőn az ország keleti részén, Moselle megyében ér véget egy diplomatikusabb eseménnyel. Itt nyugszik Robert Schuman, az európai integráció egyik alapító atyja, akinek boldoggá avatási eljárását az egyház már megindította. A program szerint XIV. Leó pápa a metzi kongresszusi központban „Európáról szóló beszédet" mond, majd a város székesegyházában szentmisét mutat be, ahova 40 ezer ember jelezte részvételét. A programra az Európai Unió 26 másik országának állam- és kormányfői is meghívást kaptak.

A francia elnök nem vesz részt egyik misén sem, felesége, Brigitte Macron és Sébastien Lecornu miniszterelnök képviseli majd Párizsban.