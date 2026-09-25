ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.38
usd:
321.23
bux:
0
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

A horvát középiskolai végzősök fele azt sem tudja, ki az ország miniszterelnöke

Infostart / MTI

A friss horvát kutatás elég lesújtó eredménnyel zárult: a végzős diákok több mint fele tévesen azonosította a miniszterelnököt, nem tudta meg mondani, mi az alkotmány szerepe, viszont sokkal elutasítóbb volt a homoszexuálisokkal és a külföldiekkel szemben, mint a korábbi években megkérdezettek.

A horvát középiskolák végzőseinek több mint fele nem tudta helyesen azonosítani az ország miniszterelnökét, kevesebb mint felük ismerte az alkotmány szerepét, és az egy évtizeddel korábbi adatokhoz képest elutasítóbbá váltak a homoszexuálisokkal és a külföldiekkel szemben – írta csütörtökön a Jutarnji List című horvát napilap egy friss felmérés eredményeit ismertetve.

A zágrábi Társadalomkutató Intézet márciusban és áprilisban 1285 végzős középiskolás politikai ismereteit és társadalmi nézeteit vizsgálta.

Az intézet 2010 óta rendszeresen méri a végzősök politikai tájékozottságát, így a mostani eredmények a korábbi felmérésekkel is összevethetők.

Arra a kérdésre, ki Horvátország miniszterelnöke, 48 százalék jelölte meg helyesen Andrej Plenkovicot, 42 százalék viszont Zoran Milanovic köztársasági elnököt választotta. Csaknem minden tizedik válaszadó a parlament elnökét, Gordan Jandrokovicot nevezte meg kormányfőnek.

Az alkotmány szerepét 45,4 százalék ismerte helyesen, szemben a tíz évvel korábbi 63,7 százalékkal. A politikai rendszer működésével kapcsolatos ismeretek is romlottak: a megkérdezettek mindössze 43,8 százaléka tudta, hogy az ellenzéket a kormányzó többséghez nem tartozó pártok alkotják. Több mint negyedük ugyanakkor úgy vélte: az ellenzéket azok a pártok és csoportok alkotják, amelyek „az állam érdekei ellen harcolnak”.

A kutatás szerint erősödtek a homoszexualitással szembeni elutasító nézetek is.

A végzősök több mint fele valamilyen rendellenességnek vagy betegségnek tartotta a homoszexualitást, csaknem felük pedig korlátozná a homoszexuális emberek nyilvános szereplését arra hivatkozva, hogy az szerintük rossz hatással van a fiatalokra.

A külföldiekkel szembeni hozzáállás ugyancsak szigorodott. Tíz éve még a megkérdezettek 55,7 százaléka értett egyet azzal, hogy az országnak jót tesz, ha eltérő faji, vallási és kulturális hátterű emberek élnek benne, az idén már csak 29,3 százalék vélekedett így.

Jelentősen csökkent azok aránya is, akik szerint a Horvátországba költözőknek nem kell teljes mértékben alkalmazkodniuk a helyi szokásokhoz.

A történelmi-politikai kérdésekben is megosztottak a fiatalok. A második világháborús horvát fasiszta usztasa rendszerhez kötődő „Za dom spremni!” (A hazáért készen állunk!) köszöntés törvényi betiltását a válaszadók fele nem támogatná. A kommunista jelképek nyilvános használatának tilalmát ugyanakkor valamivel több mint felük helyeselné, míg a náci, fasiszta és usztasa jelképek betiltását alig több mint harmaduk támogatná csak.

A végzősök 44,6 százaléka támogatja a kötelező katonai alapkiképzést, 29 százalék ellenzi. Horvátországban a katonai alapkiképzést az idén, 18 év szünet után vezették be újra, az első sorkatonák márciusban vonultak be.

A választójogi korhatár 18-ról 16 évre csökkentését a megkérdezettek kétharmada ellenezte, és alig több mint tizedük támogatta.

Ugyanakkor mintegy 80 százalékuk azt mondta, hogy részt venne a választásokon.

Politikai önbesorolásuk alapján a fiatalok csaknem 45 százaléka középre helyezi magát, egyharmaduk jobboldalinak, valamivel több mint ötödük pedig baloldalinak vallja magát.

A lap szerint a felmérés összességében azt mutatja, hogy miközben a fiatalok választási részvételi hajlandósága magas, politikai ismereteik több területen romlottak, társadalmi kérdésekben pedig egyes pontokon elutasítóbbá váltak az elmúlt évtizedben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A horvát középiskolai végzősök fele azt sem tudja, ki az ország miniszterelnöke

felmérés

horvátország

középiskola

diák

közélet

társadalomkutató

tájékozatlanság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pogátsa Zoltán: emelkedik a világ országainak eladósodottsága, de nem ez az igazi baj

Pogátsa Zoltán: emelkedik a világ országainak eladósodottsága, de nem ez az igazi baj
A Nemzetközi Valutaalap jelentése szerint a globális bruttó államadósság 2025-ben már a világ GDP-jének csaknem 94 százalékára emelkedett, és a jelenlegi folyamatok fennmaradása esetén 2029-re eléri a globális GDP 100 százalékát. A szervezet szerint a kormányok továbbra is túl lassan mérséklik a költségvetési hiányokat, miközben a magas kamatok és a közel-keleti konfliktusok tovább növelik a kockázatokat. A globális gazdasági folyamatokról és a magyar államadósság helyzetéről Pogátsa Zoltán közgazdász beszélt az InfoRádióban.
Baka András: ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie

Baka András: ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie

Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran marad tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat - jelentette ki Baka András köztársasági elnök csütörtökön New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakán elmondott beszédében.
 

Botrányba fulladt Benjámin Netanjahu Iránnal kapcsolatos beszéde az ENSZ-ben

Trump csúcstalálkozóra hívta Putyint: megszólalt a Kreml

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A CIA több nyugat-európai országot is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország kereskedelmi hajókról drónokat indíthat a területük ellen, főleg a mediterrán országok vannak veszélyben. Észak-Ukrajnában az orosz hadsereg nagyobb offenzívát indított: Harkiv megyében több falu is orosz kézre került pár nap alatt. Közben az ENSZ-közgyűlés margóján a vezetők kétoldalú egyeztetések keretein belül részleges tűzszünetről tárgyaltak, de előrelépés nem történt a kérdésben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 25.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 25.)

A Pénzcentrum 2026. szeptember 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
US and China must act as responsible global powers together, Xi says at White House dinner

US and China must act as responsible global powers together, Xi says at White House dinner

Trump hosted Xi at a state dinner alongside major tech CEOs, including Tesla's Elon Musk and OpenAI's Sam Altman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 06:36
Két újdonság: okosszemüveg kamera nélkül, szem- és kézmozgással vezérelhető VR-szemüveg
2026. szeptember 25. 06:12
Lábon lövi magát az EU a villanyautók piacán, brutális drágulás lehet a vége
×
×