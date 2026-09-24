Marco Rossi: a hiányzók lehetőséget is jelentenek

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint az egyaránt combsérüléssel bajlódó Sallai Roland és Varga Barnabás hiánya egyben lehetőséget is jelent mások számára a magyar labdarúgó-válogatottban, amely pénteken hazai pályán Ukrajna ellen kezdi meg szereplését a Nemezetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban.

„Ha fontos játékosok kiesnek, mindig nagyon nehéz gondoskodni a pótlásukról, mert a minőség az minőség. Persze ha minden posztra két minőségi futballistával rendelkeznénk, akkor egyszerű dolgunk lenne. De ha kiesik néhány kulcsjátékosunk, akkor ez lehetőséget is jelent. Az, hogy a pohár félig tele, vagy félig üres lesz, a srácok reakcióján múlik – mondta a sérültek kapcsán az olasz szakvezető, akinek a reményei szerint a két klasszis pótlása plusz motivációt jelent majd a tanítványainak. – Most megmutathatják, mit tudnak és hova árazzák be magukat nemzetközi szinten, főleg a csoportban a legelőkelőbb helyen rangsorolt Ukrajna ellen. Éppen ezért soha nem siratom a hiányzókat, úgyhogy most sem fogom, mert pozitív módon kell rá reagálni”.

Rossi azt elismerte, hogy a kiesők miatt taktikailag is változtatni kell, mert nekik olyan képességeik vannak, amiket szinte lehetetlen pótolni, példaként említette Varga fejjátékát, melyet egész Európa egyik legjobbjaként jellemzett. Rossi megjegyezte, emiatt például a hosszú felívelt labdák kevésbé lesznek működőképesek, így más stratégiát kell majd követni. Sallai esetében úgy vélte, több lehetősége van a pótlására, de az nem elvárható, hogy ugyanazokat a készségeket kapja majd a helyettesétől.

„Az ukrán csapat egyedi sajátosságait már bemutattuk a játékosoknak. Ez a válogatott már sokszor bebizonyította, hogy soha nem a csapat értéke dönti el a mérkőzést. Azt nem tudom megígérni, hogy megszerezzük a három pontot, de azt igen, hogy mindent megteszünk érte – tért át a pénteki találkozóra Rossi. – Ez hiába egy négymeccses sorozat, mindig az a mérkőzés a legfontosabb, amelyik előtted van. Kiváltképpen az edzőknek, hiszen nekünk bármelyik akár az utolsó lehet, ezért minden alkalommal a falig el kell menni”.

Rossi elárulta: az újoncok koncentráltak, jól összpontosítanak, a hozzáállásuk kifogástalan, senkire nem panaszkodhat. Megjegyezte, mivel négy találkozó előtt állnak, így a keretből majdnem mindenki lehetőséget kaphat.

A Puskás Arénában várhatóan telt ház előtt pénteken 20.45-kor az angol Jarred Gillett sípjelére kezdődik a magyar-ukrán találkozó, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata Tóth B. – Bolla, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális – Tóth A., Szoboszlai, Redzic – Lukács

Nemcsak a magyar labdarúgó-válogatott, hanem pénteki ellenfele, az ukrán csapat is küzd kulcsjátékosok sérülésével, ugyanis Roman Jaremcsuk szereplése is kérdéses a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban sorra kerülő mérkőzésen.

„Nem tudom, a magyaroknál ki fog játszani a hiányzó kulcsjátékosok helyén, de mi sem számíthatunk olyan futballistákra, mint Artem Dovbyk, Mihajlo Mudrik, vagy éppen Ruszlan Malinovszkij. Ráadásul a jelenlegi keretből Roman Jaremcsuk is fájlalja a térdét, így az ő játéka is kérdéses” – mondta a hiányzókról a szövetségi kapitánynak májusban kinevezett Andrea Maldera, aki elárulta, másik csatára, Matvij Ponomarenko viszont torokfájása miatt csak elővigyázatosságból nem edzett a társaival.

Az olasz szakember szerint bár az eredmény nagyon fontos, de nem kizárólag a jó eredmény az egyetlen célja, mert szeretne technikailag és taktikailag stabil alapokat lefektetni, amelyre aztán fel lehet húzni egy erős nemzeti együttest. Hozzátette, a Nemzetek Ligája fontos, mert a csoport első helye jó eséllyel pótselejtezőt érhet majd az Európa-bajnokágra, ráadásul a szereplés befolyásolja az Eb-selejtező sorsolásának kiemelését.

„Hallgattam kollégám, Marco Rossi sajtótájékoztatóját, ő minket tart favoritnak, de amikor esélyességről beszélünk, akkor nem csak taktikai szempontokat kell figyelembe venni. A harmincból húsz játékosunk Ukrajnában futballozik, de az otthoni helyzet keménnyé tette őket” – utalt az ukrajnai háborúra Maldera, aki abban bízik, hogy a keretében lévő hat újoncnál nem az aggodalom, hanem a bizonyítási vágy lesz erősebb.

Az 55 éves tréner arról is beszélt, hogy elődje, a korábban a Ferencvárosnál is dolgozó Szerhij Rebrov sokat segített neki a kezdetekben. Nagy megtiszteltetésnek éli meg, hogy Ukrajna nemzeti válogatottját képviselheti, ezért nem akar a nyomásra gondolni, csak a sikerre.

Maldera a pénteki találkozón kiegyenlített küzdelemre számít az általa nehéz riválisnak nevezett magyarok ellen, akikkel kapcsolatban kiemelte az összeszokottságot, tekintve, hogy Rossi 86 meccse irányítja őket.

A játékosok részéről Andrij Jarmolenko kifejtette, hogy bár izgulnak az újoncok, de a tapasztaltabb játékosok és az olasz szakvezető is nyugtatja őket, hogy legyőzzék a lámpalázukat és inkább önbizalomra tegyenek szert.

„Fantasztikus ez a stadion, az pedig minden futballistának nagyon jó, ha tömve vannak a lelátók. Persze ránk erős hatással van minden egyes elutazás hazulról, mert a család otthon marad és lövik őket... De ilyen helyzetben is játszanunk kell, hogy pozitív érzéseket sugározzunk az ukrán nép felé” – érzékeltette a Dinamo Kijevben futballozó 36 éves Jarmolenko, milyen nehéz szívvel lépnek pályára minden egyes alkalommal tudva, hogy otthon háború zajlik, az oroszok pedig bombázzák a fővárost is.