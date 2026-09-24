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2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
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Marco Rosszi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján az MLSZ Telki Edzõközpontjában 2026. szeptember 24-én. A válogatott szeptember 25-én Ukrajna ellen játszik az UEFA Nemzetek Ligája B-divíziójának nyitómérkõzésén a Puskás Arénában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Marco Rossi: a hiányzók lehetőséget is jelentenek

Infostart / MTI

A magyar labdarúgó-válogatottból több fontos játékos sem léphet pályára pénteken, és az ellenfél ukránoknál is lesznek fontos hiányzók.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint az egyaránt combsérüléssel bajlódó Sallai Roland és Varga Barnabás hiánya egyben lehetőséget is jelent mások számára a magyar labdarúgó-válogatottban, amely pénteken hazai pályán Ukrajna ellen kezdi meg szereplését a Nemezetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban.

„Ha fontos játékosok kiesnek, mindig nagyon nehéz gondoskodni a pótlásukról, mert a minőség az minőség. Persze ha minden posztra két minőségi futballistával rendelkeznénk, akkor egyszerű dolgunk lenne. De ha kiesik néhány kulcsjátékosunk, akkor ez lehetőséget is jelent. Az, hogy a pohár félig tele, vagy félig üres lesz, a srácok reakcióján múlik – mondta a sérültek kapcsán az olasz szakvezető, akinek a reményei szerint a két klasszis pótlása plusz motivációt jelent majd a tanítványainak. – Most megmutathatják, mit tudnak és hova árazzák be magukat nemzetközi szinten, főleg a csoportban a legelőkelőbb helyen rangsorolt Ukrajna ellen. Éppen ezért soha nem siratom a hiányzókat, úgyhogy most sem fogom, mert pozitív módon kell rá reagálni”.

Rossi azt elismerte, hogy a kiesők miatt taktikailag is változtatni kell, mert nekik olyan képességeik vannak, amiket szinte lehetetlen pótolni, példaként említette Varga fejjátékát, melyet egész Európa egyik legjobbjaként jellemzett. Rossi megjegyezte, emiatt például a hosszú felívelt labdák kevésbé lesznek működőképesek, így más stratégiát kell majd követni. Sallai esetében úgy vélte, több lehetősége van a pótlására, de az nem elvárható, hogy ugyanazokat a készségeket kapja majd a helyettesétől.

„Az ukrán csapat egyedi sajátosságait már bemutattuk a játékosoknak. Ez a válogatott már sokszor bebizonyította, hogy soha nem a csapat értéke dönti el a mérkőzést. Azt nem tudom megígérni, hogy megszerezzük a három pontot, de azt igen, hogy mindent megteszünk érte – tért át a pénteki találkozóra Rossi. – Ez hiába egy négymeccses sorozat, mindig az a mérkőzés a legfontosabb, amelyik előtted van. Kiváltképpen az edzőknek, hiszen nekünk bármelyik akár az utolsó lehet, ezért minden alkalommal a falig el kell menni”.

Rossi elárulta: az újoncok koncentráltak, jól összpontosítanak, a hozzáállásuk kifogástalan, senkire nem panaszkodhat. Megjegyezte, mivel négy találkozó előtt állnak, így a keretből majdnem mindenki lehetőséget kaphat.

A Puskás Arénában várhatóan telt ház előtt pénteken 20.45-kor az angol Jarred Gillett sípjelére kezdődik a magyar-ukrán találkozó, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

Nemcsak a magyar labdarúgó-válogatott, hanem pénteki ellenfele, az ukrán csapat is küzd kulcsjátékosok sérülésével, ugyanis Roman Jaremcsuk szereplése is kérdéses a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban sorra kerülő mérkőzésen.

„Nem tudom, a magyaroknál ki fog játszani a hiányzó kulcsjátékosok helyén, de mi sem számíthatunk olyan futballistákra, mint Artem Dovbyk, Mihajlo Mudrik, vagy éppen Ruszlan Malinovszkij. Ráadásul a jelenlegi keretből Roman Jaremcsuk is fájlalja a térdét, így az ő játéka is kérdéses” – mondta a hiányzókról a szövetségi kapitánynak májusban kinevezett Andrea Maldera, aki elárulta, másik csatára, Matvij Ponomarenko viszont torokfájása miatt csak elővigyázatosságból nem edzett a társaival.

Az olasz szakember szerint bár az eredmény nagyon fontos, de nem kizárólag a jó eredmény az egyetlen célja, mert szeretne technikailag és taktikailag stabil alapokat lefektetni, amelyre aztán fel lehet húzni egy erős nemzeti együttest. Hozzátette, a Nemzetek Ligája fontos, mert a csoport első helye jó eséllyel pótselejtezőt érhet majd az Európa-bajnokágra, ráadásul a szereplés befolyásolja az Eb-selejtező sorsolásának kiemelését.

„Hallgattam kollégám, Marco Rossi sajtótájékoztatóját, ő minket tart favoritnak, de amikor esélyességről beszélünk, akkor nem csak taktikai szempontokat kell figyelembe venni. A harmincból húsz játékosunk Ukrajnában futballozik, de az otthoni helyzet keménnyé tette őket” – utalt az ukrajnai háborúra Maldera, aki abban bízik, hogy a keretében lévő hat újoncnál nem az aggodalom, hanem a bizonyítási vágy lesz erősebb.

Az 55 éves tréner arról is beszélt, hogy elődje, a korábban a Ferencvárosnál is dolgozó Szerhij Rebrov sokat segített neki a kezdetekben. Nagy megtiszteltetésnek éli meg, hogy Ukrajna nemzeti válogatottját képviselheti, ezért nem akar a nyomásra gondolni, csak a sikerre.

Maldera a pénteki találkozón kiegyenlített küzdelemre számít az általa nehéz riválisnak nevezett magyarok ellen, akikkel kapcsolatban kiemelte az összeszokottságot, tekintve, hogy Rossi 86 meccse irányítja őket.

A játékosok részéről Andrij Jarmolenko kifejtette, hogy bár izgulnak az újoncok, de a tapasztaltabb játékosok és az olasz szakvezető is nyugtatja őket, hogy legyőzzék a lámpalázukat és inkább önbizalomra tegyenek szert.

„Fantasztikus ez a stadion, az pedig minden futballistának nagyon jó, ha tömve vannak a lelátók. Persze ránk erős hatással van minden egyes elutazás hazulról, mert a család otthon marad és lövik őket... De ilyen helyzetben is játszanunk kell, hogy pozitív érzéseket sugározzunk az ukrán nép felé” – érzékeltette a Dinamo Kijevben futballozó 36 éves Jarmolenko, milyen nehéz szívvel lépnek pályára minden egyes alkalommal tudva, hogy otthon háború zajlik, az oroszok pedig bombázzák a fővárost is.

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