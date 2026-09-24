Késelés egy bencés kolostor templomában – halálos áldozat és sebesültek

Anna Dlugosz, a helyi rendőrség munkatársa később az Interia.pl hírportálnak megerősítette: a támadás csütörtök reggel történt, a 31 éves ukrán férfi először egy embert támadott meg, majd szinte egy időben négyet. A helyszínre érkező rendőrök megállapították: öt sebesült van, köztük három, életveszélyes állapotú pap, mindnyájukat kórházba szállították.

Dlugosz később közölte: az egyik pap meghalt.

A feltételezett elkövetőt a helyszínen őrizetbe vették. A rendőrség nyomoz a bűnügyben.

Barbara Dendor, a jaroslawi bencés kolostor apátnője a KAI lengyel katolikus hírügynökségnek elmondta:

a késelő a reggeli szentmise előtt bejutott az apátság területén működő lelkigyakorlatos központba és a templomba.

Az apátnő aláhúzta: biztonságban vannak azok a gyerekek, akik a nővérek által működtetett óvodába járnak.

A TV Republika konzervatív hírtévének az apátnő azt mondta: nem tudja, hogy a támadónak volt-e bármi köze a kolostor közelében működő, ukrán menekülteket támogató központhoz. Felidézte: a jaroslawi nővérek is fogadtak be ukrán menekülteket a háború elején.

A Polsat News kereskedelmi hírtelevízió rendőrségi közlésre hivatkozva arról számolt be, hogy

a támadó Németországból utazott be Lengyelországba, és korábban megpróbált eljutni Ukrajnába a Jaroslawhoz közeli korczowai határátkelőn keresztül,

amely azonban átmenetileg zárva volt akkor a nyugat-ukrajnai orosz légitámadások miatt.

A hírtévé az ügyészségi közlést idézi, miszerint a férfi alkoholtesztje negatív volt, a nyomozók viszont továbbra is várják a vérvizsgálat eredményét, amely esetleg kimutatná más pszichoaktív anyagok jelenlétét a szervezetében. A férfi ügyészségi kihallgatásáról az orvosoknak kell dönteniük.

Jaroslaw polgármestere a hét végéig gyászt rendelt el a városban.

„Tragikus események Jaroslawban” – írta az X-en Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter, megerősítve, hogy a rendőrség azonnal őrizetbe vette a késelő ukrán állampolgárt.

Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki politikai erőnek, a Jog és Igazságosságnak az elnöke az X-en kijelentette: az ügyet alaposan ki kell vizsgálni, tisztázni kell az elkövető indítékát és lengyelországi tartózkodásának körülményeit.

Adam Szal, a przemysli egyházmegye érseke arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a késelés áldozataiért és a tettes lelki üdvéért, valamint azért, hogy a tragédia „ne keltsen gyűlöletet vagy ellenségeskedést”.

Részvétet nyilvánított a hozzátartozóknak és a sebesülteknek a lengyel elnök és a miniszterelnök is.

Donald Tusk kormányfő az X-en kijelentette: a késelőre „a jog teljes szigorával sújtanak le”.

Karol Nawrocki elnök szintén az X-en aláhúzta: a lengyel nemzeti közösség értékeit és elveit „mindenkinek tisztelnie kell, aki az országban tartózkodik”. A támadás „mindenkit megrendített, és az államnak határozott választ kell rá adnia” – fogalmazott Nawrocki.