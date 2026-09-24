ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366
usd:
321.88
bux:
151507.86
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendõrségi szalag a helyszínen a kelet-lengyelországi Jaroslaw városának nõi bencés kolostor templomában történt késelést követõen 2026. szeptember 24-én. A támadásban egy pap életét vesztett, további négy személy megsérült, az ukrán állampolgárságú elkövetõt a rendõrség õrizetbe vette.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Piotr Polak

Késelés egy bencés kolostor templomában – halálos áldozat és sebesültek

Infostart / MTI

Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroslaw városban működő női bencés kolostor templomában, egy pap meghalt, további négy ember megsebesült, az ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette - közölte csütörtökön az Interia.pl hírportál rendőrségi közlésre hivatkozva.

Anna Dlugosz, a helyi rendőrség munkatársa később az Interia.pl hírportálnak megerősítette: a támadás csütörtök reggel történt, a 31 éves ukrán férfi először egy embert támadott meg, majd szinte egy időben négyet. A helyszínre érkező rendőrök megállapították: öt sebesült van, köztük három, életveszélyes állapotú pap, mindnyájukat kórházba szállították.

Dlugosz később közölte: az egyik pap meghalt.

A feltételezett elkövetőt a helyszínen őrizetbe vették. A rendőrség nyomoz a bűnügyben.

Barbara Dendor, a jaroslawi bencés kolostor apátnője a KAI lengyel katolikus hírügynökségnek elmondta:

a késelő a reggeli szentmise előtt bejutott az apátság területén működő lelkigyakorlatos központba és a templomba.

Az apátnő aláhúzta: biztonságban vannak azok a gyerekek, akik a nővérek által működtetett óvodába járnak.

A TV Republika konzervatív hírtévének az apátnő azt mondta: nem tudja, hogy a támadónak volt-e bármi köze a kolostor közelében működő, ukrán menekülteket támogató központhoz. Felidézte: a jaroslawi nővérek is fogadtak be ukrán menekülteket a háború elején.

A Polsat News kereskedelmi hírtelevízió rendőrségi közlésre hivatkozva arról számolt be, hogy

a támadó Németországból utazott be Lengyelországba, és korábban megpróbált eljutni Ukrajnába a Jaroslawhoz közeli korczowai határátkelőn keresztül,

amely azonban átmenetileg zárva volt akkor a nyugat-ukrajnai orosz légitámadások miatt.

A hírtévé az ügyészségi közlést idézi, miszerint a férfi alkoholtesztje negatív volt, a nyomozók viszont továbbra is várják a vérvizsgálat eredményét, amely esetleg kimutatná más pszichoaktív anyagok jelenlétét a szervezetében. A férfi ügyészségi kihallgatásáról az orvosoknak kell dönteniük.

Jaroslaw polgármestere a hét végéig gyászt rendelt el a városban.

„Tragikus események Jaroslawban” – írta az X-en Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter, megerősítve, hogy a rendőrség azonnal őrizetbe vette a késelő ukrán állampolgárt.

Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki politikai erőnek, a Jog és Igazságosságnak az elnöke az X-en kijelentette: az ügyet alaposan ki kell vizsgálni, tisztázni kell az elkövető indítékát és lengyelországi tartózkodásának körülményeit.

Adam Szal, a przemysli egyházmegye érseke arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a késelés áldozataiért és a tettes lelki üdvéért, valamint azért, hogy a tragédia „ne keltsen gyűlöletet vagy ellenségeskedést”.

Részvétet nyilvánított a hozzátartozóknak és a sebesülteknek a lengyel elnök és a miniszterelnök is.

Donald Tusk kormányfő az X-en kijelentette: a késelőre „a jog teljes szigorával sújtanak le”.

Karol Nawrocki elnök szintén az X-en aláhúzta: a lengyel nemzeti közösség értékeit és elveit „mindenkinek tisztelnie kell, aki az országban tartózkodik”. A támadás „mindenkit megrendített, és az államnak határozott választ kell rá adnia” – fogalmazott Nawrocki.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Késelés egy bencés kolostor templomában – halálos áldozat és sebesültek

lengyelország

késelés

templom

kolostor

jaroslaw

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
SAFE-hitel lemondása: a szakértő szerint nem veszítünk ezzel pénzt, és lehet egy újabb kör is

SAFE-hitel lemondása: a szakértő szerint nem veszítünk ezzel pénzt, és lehet egy újabb kör is
Magyarország jelenlegi gazdasági és költségvetési teherbíró képessége mellett nem kapcsolódik az uniós védelmi ipart szolgáló SAFE-hitelprogramhoz, ehelyett a kormány inkább egészségügyre, oktatásra és szociális kiadásokra költ – erről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter beszélt egy kiberbiztonsági rendezvényen. A bejelentés hatásairól Csíki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem Konzultációs csoport elemzőjét kérdezte az InfoRádió.
 

Kormányzati bejelentés: Magyarország nem vesz részt az uniós SAFE-hitelben

Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter meghívta XIV. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot – mondta a miniszterelnök, miután találkozott a pápával.
 

„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg a mondat eredetét

Magyar Péter koszorúzott a vatikáni magyar kápolnában, hamarosan találkozik a pápával

A KDNP szerint Magyar Péter találkozója a pápával képmutatás

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai-és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Franciák bevonásával venné meg versenytársát az UniCredit?

Franciák bevonásával venné meg versenytársát az UniCredit?

A Crédit Agricole és a UniCredit a közelmúltban fontolóra vette, hogy közösen szerezze meg a Banco BPM-et, mégpedig az olasz bank feldarabolásával – számolt be két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva a Reuters - tudósított a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, csütörtökön

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 39. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 660 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he and Xi held 'great meeting' as Chinese leader visits White House

Trump says he and Xi held 'great meeting' as Chinese leader visits White House

Trump earlier said the US and China had made "tremendous strides on the issues facing our two countries".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 20:53
Baka András: ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie
2026. szeptember 24. 20:08
Összeáll a Skoda és a Rolls-Royce
×
×