Temesvár: románok is részt vesznek a magyar napokon

A főszervező hangsúlyozta, hogy a szórványvidéknek számító Temesváron „nagy bravúrnak” számít megteremteni a vasárnap estig tartó, 120 programot felvonultató magyar ünnepet. Négy napon át koncertekkel, színházzal, néptánccal, gyermek- és családi programokkal, kiállításokkal, előadásokkal, könyvbemutatókkal, történelmi és gasztronómiai bemutatókkal várják a közönséget.

A rendezvénysorozat fő helyszínei idén is a belvárosi Opera tér és a Jenő herceg tér környéke. Újdonságként a megújuló Magyar Ház is otthont ad rendezvényeknek. A 2022-ben megvásárolt épület felújításával jól haladnak, több közösségi tér is elkészült.

A Magyar Ház a rendezvénysorozat fontos kulturális találkozópontjává válik: kiállításoknak, könyvbemutatóknak, előadásoknak, beszélgetéseknek, kóstolóknak és közösségi programoknak ad helyet.

A csütörtök esti nyitógálán Halász Judit lép fel Csiribiri című előadásával. A belvárosi nagyszínpadon pénteken a Bekecs Táncszínház, szombaton a Bagossy Brothers Company, vasárnap a Neoton Família Sztárjai adnak koncertet.

A Jenő herceg tér a családok, kézművesek és hagyományőrzők találkozóhelye lesz, péntek este a hagyományőrzők fáklyás felvonulást is tartanak. A Hunyadi várkastély parkjában középkori tábor és látványos történelmi programok elevenítik meg a múltat, fegyverbemutató, solymászat és íjászverseny várja az érdeklődőket.

A programban szerepel néptáncgála, operettgála, táncház, több klasszikus zenei koncert, közéleti, történelmi és irodalmi beszélgetés, továbbá vezetett városi séták, kóstolók és gyermekprogramok is várják Temesvár magyar közösségét.

A bánsági magyarság identitástudatának és otthonosságérzetének megerősítését szolgáló rendezvénysorozat más nemzetiségűek számára is nyitott, felmutatja a magyarság értékeit.

Közös magyar-román programok is vannak, és nézőként, fogyasztóként a román közösség tagjai is részt vesznek a rendezvényeken, körükben főként a gasztronómiai programok népszerűek.

Temesváron a legutóbbi, 2021-es romániai népszámlálás adatai szerint 250 ezer lakosból 8313 vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Temes megyében a mintegy 650 ezer lakosból 21 285 magyar.