ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.61
usd:
321.43
bux:
151507.86
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Temesvári Magyar Napok egyik rendezvénye 2025-ben.
Nyitókép: Temesvári Magyar Napok/Facebook

Temesvár: románok is részt vesznek a magyar napokon

Infostart / MTI

A még felújítás alatt álló Magyar Ház is hangsúlyos helyszíne a csütörtökön este kezdődő 11. Temesvári Magyar Napoknak. A bánsági magyarság legnagyobb rendezvénysorozatán színes programkínálattal várják az érdeklődőket – mondta Tamás Péter, a szervező Várbástya Egyesület elnöke, Magyarország tiszteletbeli konzulja.

A főszervező hangsúlyozta, hogy a szórványvidéknek számító Temesváron „nagy bravúrnak” számít megteremteni a vasárnap estig tartó, 120 programot felvonultató magyar ünnepet. Négy napon át koncertekkel, színházzal, néptánccal, gyermek- és családi programokkal, kiállításokkal, előadásokkal, könyvbemutatókkal, történelmi és gasztronómiai bemutatókkal várják a közönséget.

A rendezvénysorozat fő helyszínei idén is a belvárosi Opera tér és a Jenő herceg tér környéke. Újdonságként a megújuló Magyar Ház is otthont ad rendezvényeknek. A 2022-ben megvásárolt épület felújításával jól haladnak, több közösségi tér is elkészült.

A Magyar Ház a rendezvénysorozat fontos kulturális találkozópontjává válik: kiállításoknak, könyvbemutatóknak, előadásoknak, beszélgetéseknek, kóstolóknak és közösségi programoknak ad helyet.

A csütörtök esti nyitógálán Halász Judit lép fel Csiribiri című előadásával. A belvárosi nagyszínpadon pénteken a Bekecs Táncszínház, szombaton a Bagossy Brothers Company, vasárnap a Neoton Família Sztárjai adnak koncertet.

A Jenő herceg tér a családok, kézművesek és hagyományőrzők találkozóhelye lesz, péntek este a hagyományőrzők fáklyás felvonulást is tartanak. A Hunyadi várkastély parkjában középkori tábor és látványos történelmi programok elevenítik meg a múltat, fegyverbemutató, solymászat és íjászverseny várja az érdeklődőket.

A programban szerepel néptáncgála, operettgála, táncház, több klasszikus zenei koncert, közéleti, történelmi és irodalmi beszélgetés, továbbá vezetett városi séták, kóstolók és gyermekprogramok is várják Temesvár magyar közösségét.

A bánsági magyarság identitástudatának és otthonosságérzetének megerősítését szolgáló rendezvénysorozat más nemzetiségűek számára is nyitott, felmutatja a magyarság értékeit.

Közös magyar-román programok is vannak, és nézőként, fogyasztóként a román közösség tagjai is részt vesznek a rendezvényeken, körükben főként a gasztronómiai programok népszerűek.

Temesváron a legutóbbi, 2021-es romániai népszámlálás adatai szerint 250 ezer lakosból 8313 vallotta magát magyar nemzetiségűnek. Temes megyében a mintegy 650 ezer lakosból 21 285 magyar.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Temesvár: románok is részt vesznek a magyar napokon

magyarság

rendezvény

temesvár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orosz választások után – Deák András: még nem kényszerült Vlagyimir Putyin markáns fordulatra

Orosz választások után – Deák András: még nem kényszerült Vlagyimir Putyin markáns fordulatra
A kép kettős: magas olajárszinten az orosz lakosságot eddig sikerült pacifikálnia a hatalomnak, de az emberek kezdik érzékelni, hogy az elmúlt évek jólétének lehet, hogy vége, a gazdaság pedig csak stagnál, miközben más nyersanyagexportőr országok most komolyan spórolni tudnak, nyerni a hormuzi válságból. Deák András elemzése az orosz választások után, amely „még kezelhető” helyzetet mutat.
Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter meghívta XIV. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot – mondta a miniszterelnök, miután találkozott a pápával.
 

„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg a mondat eredetét

Magyar Péter koszorúzott a vatikáni magyar kápolnában, hamarosan találkozik a pápával

A KDNP szerint Magyar Péter találkozója a pápával képmutatás

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai-és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pozitív tartományban is jártak az amerikai indexek, a kötvénypiacokat figyelik a befektetők

Pozitív tartományban is jártak az amerikai indexek, a kötvénypiacokat figyelik a befektetők

Esnek az ázsiai tőzsdék csütörtökön, elsősorban a kötvényhozamok meredek emelkedése miatt. Az amerikai tízéves hozam 5 százalék fölé, 2007 óta nem látott szintre ugrott, Japánban pedig 30 éves csúcsra emelkedett a tízéves hozam. A befektetők Donald Trump és Hszi Csin-ping közelgő találkozójára is figyelnek, az olajpiacon pedig továbbra is az amerikai–iráni feszültség mozgatja az árakat. A csütörtöki kereskedésben mérsékelten esnek az európai és az amerikai részvénypiacok. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan megdrágultak a lakások ezeken a területeken: van, ahol 26 százalékot ugrott az ár

Brutálisan megdrágultak a lakások ezeken a területeken: van, ahol 26 százalékot ugrott az ár

Nyíregyháza környékén több mint 26 százalékkal nőttek a négyzetméterárak, miközben Debrecenben és Szegeden lassabb volt a drágulás.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he and Xi held 'great meeting' as Chinese leader visits White House

Trump says he and Xi held 'great meeting' as Chinese leader visits White House

Trump earlier said the US and China had made "tremendous strides on the issues facing our two countries".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 19:23
Hét percig zúgnak a francia harangok péntek délelőtt
2026. szeptember 24. 18:37
Jóváhagyta az EU: újabb euró-milliárdokat kaphat Ukrajna
×
×