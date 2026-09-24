NNGYK: szórványosan megemelkedhet a koronavírus-fertőzések száma – térkép

Országos szinten stagnált az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, de az érintett települések száma nőtt; a szennyvízminták alapján a fertőzésszámok szórványos emelkedése várható a következő időszakban.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján tudatta: az év 38. hetében az örökítőanyag

a Budapest Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén,

Szolnokon,

Zalaegerszegen,

Szekszárdon,

Székesfehérváron,

Szegeden és

Kaposváron volt kimutatható.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Forrás: NNGYK

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának szórványos emelkedése várható a következő időszakban.