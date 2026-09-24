NNGYK: szórványosan megemelkedhet a koronavírus-fertőzések száma – térkép

Országos szinten stagnált az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, de az érintett települések száma nőtt; a szennyvízminták alapján a fertőzésszámok szórványos emelkedése várható a következő időszakban.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján tudatta: az év 38. hetében az örökítőanyag
- a Budapest Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén,
- Szolnokon,
- Zalaegerszegen,
- Szekszárdon,
- Székesfehérváron,
- Szegeden és
- Kaposváron volt kimutatható.
Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának szórványos emelkedése várható a következő időszakban.