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Nyitókép: RomoloTavani/Getty Images

NNGYK: szórványosan megemelkedhet a koronavírus-fertőzések száma – térkép

Infostart / MTI

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint a kórokozó örökítőanyaga több nagyváros szennyvizében is kimutatható volt, itt-ott előfordulhat több megbetegedés is.

Országos szinten stagnált az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, de az érintett települések száma nőtt; a szennyvízminták alapján a fertőzésszámok szórványos emelkedése várható a következő időszakban.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján tudatta: az év 38. hetében az örökítőanyag

  • a Budapest Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén,
  • Szolnokon,
  • Zalaegerszegen,
  • Szekszárdon,
  • Székesfehérváron,
  • Szegeden és
  • Kaposváron volt kimutatható.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Forrás: NNGYK
Forrás: NNGYK

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának szórványos emelkedése várható a következő időszakban.

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Kezdőlap    Belföld    NNGYK: szórványosan megemelkedhet a koronavírus-fertőzések száma – térkép

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