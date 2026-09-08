Ezt főzi ki az EU az aszály ellen

Bóna Szabolcs kiemelte, hogy az idei aszálykárok Magyarországon vetekszenek a 2022-essel.

Augusztus végéig több 1 millió 400 ezer hektárra jelentettek be kárigényt a gazdák, a terméskiesés sok helyen meghaladja a 80 százalékot, de van olyan térség is, ahol minden odalett. Amire eddig 30-40 évente került sor, az a klímaváltozás miatt sajnos mindennapossá vált – tette hozzá.

A tárcavezető szerint egyértelmű, hogy az eddigi módszerekkel nem kezelhető a helyzet, mert nincs az a mennyiségű uniós és nemzeti forrás, amivel a gazdák kártalanítását évről évre fedezni lehetne.

Mivel egyre gyakrabban kell majd szembesülni szélsőséges időjárási helyzetekkel, a megoldást a termelési struktúrák átalakítása jelentheti, ami idő- és főképp forrásigényes folyamat. Ezért kulcsfontosságú, hogy mekkora keret áll majd rendelkezésre a KAP számára 2027 után.

Bóna Szabolcs kijelentette: az agrárminiszterek találkozóján világossá fogja tenni, hogy a javasolt források nem elegendőek a célok eléréséhez.