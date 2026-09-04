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Devigat, 2026. augusztus 27.Sártengerben álló házak egy elõzõ napi villámárvíz után a nepáli Nuvakot körzetben fekvõ Devigatban 2026. augusztus 27-én. A halálos áldozatok száma 289-re nõtt, 826 embert, azon belül több mint 520 turistát, köztük három magyart eltûntként tartanak nyilván.
Nyitókép: MTI/EPA/Narendra Sresztha

Csoda Nepálban: kilenc nap után találtak két túlélőt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Élve sikerült kimenteni egy alagútból két munkást pénteken Nepálban, kilenc nappal az után, hogy a himalájai ország és Kína határán gleccseromlás miatt villámárvíz söpört végig, amely megölt több mint 1200 embert, és mintegy ötezren eltűntek.

Srí Rám Nupán nepáli parlamenti képviselő a Facebook-oldalán tett közzé videót a második ember kimentéséről nem sokkal azt követően, hogy a katonaság szóvivője bejelentette, hogy egy másik embert is sikerült életben kimenteni a romok alól.

A hivatalos adatok szerint az augusztus 26-án történt természeti csapásban

a nepáli oldalon 1259 ember halt meg, és több mint ötezren nyomtalanul eltűntek. A kínai hatóságok 21 halottról és 541 eltűnt személyről számoltak be eddig.

Az eltűntek között van Nepálban mintegy 900 munkás, akik különböző vízerőműprojekteken dolgoztak. Közülük ötszázan különféle alagutakban rekedhettek. Az eltűntek között magyar állampolgárok is vannak.

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nepál

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