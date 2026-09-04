Csoda Nepálban: kilenc nap után találtak két túlélőt

Srí Rám Nupán nepáli parlamenti képviselő a Facebook-oldalán tett közzé videót a második ember kimentéséről nem sokkal azt követően, hogy a katonaság szóvivője bejelentette, hogy egy másik embert is sikerült életben kimenteni a romok alól.

A hivatalos adatok szerint az augusztus 26-án történt természeti csapásban

a nepáli oldalon 1259 ember halt meg, és több mint ötezren nyomtalanul eltűntek. A kínai hatóságok 21 halottról és 541 eltűnt személyről számoltak be eddig.

Az eltűntek között van Nepálban mintegy 900 munkás, akik különböző vízerőműprojekteken dolgoztak. Közülük ötszázan különféle alagutakban rekedhettek. Az eltűntek között magyar állampolgárok is vannak.