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Sártengerben állnak házak egy villámárvíz után a Trisuli folyó partján, a nepáli Nuvakot körzetben fekvõ Trisuli Bazarban 2026. augusztus 26-án. A hatóságok szerint a villámárvíz nyolc ember halálát okozta, falvakat sodort el, utakat, hidakat, erõmûveket rongált meg a Tibethez közeli területeken.
Nyitókép: MTI/AP/Nirandzsan Sresztha

Nepáli katasztrófa - A tibeti oldalon 261 külföldi tűnt el, köztük 1 magyar

Infostart / MTI

A nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után a délnyugat-kínai Tibet autonóm régióban 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak a hatóságok - jelentette be a tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel.

Az autonóm terület kormányzója azt mondta, hogy a kínai fél már tájékoztatta az érintett országok kínai nagykövetségeit és konzulátusait.

Eltűntként szerepel 104 nepáli, 49 indiai, 33 lett, 18 amerikai,15 brit, hat ausztrál, egy magyar, három német, két ír, egy spanyol, egy kazah, hat kanadai, három orosz, egy litván, három malajziai, két holland, két új-zélandi, egy portugál, egy ukrán, egy finn, két francia, két észt és négy dél-afrikai állampolgár.

Hivatalos kínai adatok szerint szerint a tibeti autonóm régióban a természeti katasztrófa 16 ember halálát okozta, 546-an pedig eltűntek.

Vasárnap reggel közölt hivatalos adatok szerint Nepálban legalább 734-en haltak meg, mintegy 2498 embert pedig eltűntként tartanak nyilván.

Mint korábban már kiderült, a természeti katasztrófában több magyart is eltűntként keresnek.

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