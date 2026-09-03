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Uber applikáció egy felhasználó mobiltelefonján.
Nyitókép: Pixabay

Uber: hatalmas elbocsátások lesznek

Infostart

Közel 3300 munkahely megszüntetését jelentette be az Uber, ez a társaság teljes létszámának közel 10 százalékát érinti. A vállalat egyszerűbb szervezeti felépítést, gyorsabb döntéshozatalt és alacsonyabb költségeket szeretne elérni.

Az Uber nagyszabású átszervezést hajt végre, mintegy 3300 dolgozójától válik majd meg.

A tavaly év végén nagyjából 34 ezer embert foglalkoztató vállalat tehát létszámának közel 10 százalékát küldi el. A mostani lesz a társaság legnagyobb leépítése 2020 májusa óta, amikor a koronavírus-járvány miatt visszaeső utazási kereslet következtében körülbelül 6700 állást szüntettek meg – írja a Reuters alapján a Portfolio.

Dara Khosrowshahi vezérigazgató szerint az Uber működése az elmúlt években túlságosan összetetté vált. A sok vezetői szint lassította a döntéshozatalt, miközben számos olyan munkakör jött létre, amely elsősorban a különböző szervezeti egységek közötti egyeztetésre épült. Az átalakítás részeként egyes csapatokat összevonnak, a kisebb, mindössze egy-két közvetlen beosztottal működő egységek számát pedig csaknem megfelezték.

A társaság 20 százalékkal csökkentette azoknak a dolgozóknak a számát is, akik legalább hét szervezeti szinttel a vezérigazgató alatt helyezkedtek el. Az Uber globális működését egyre inkább New Yorkra és San Franciscóra összpontosítja, a legtöbb távmunkában dolgozó munkatárstól pedig azt kérik, hogy költözzön valamelyik kiemelt központ közelébe.

A teljesen távoli munkakörök arányát a létszám körülbelül 1 százalékára szorítják vissza, miközben továbbra is heti három irodai napot írnak elő.

Az Uber részvényei idén közel 8 százalékot veszítettek értékükből, és az S&P 500 indexnél is gyengébben teljesítettek. A befektetőket elsősorban az aggasztja, hogy az önvezető taxiszolgáltatások, köztük a Waymo terjeszkedése veszélyeztetheti az Uber meghatározó észak-amerikai piaci pozícióját.

A leépítés hírére ugyanakkor a részvények körülbelül 2 százalékkal emelkedtek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

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Kezdőlap    Külföld    Uber: hatalmas elbocsátások lesznek

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