ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.76
usd:
315.6
bux:
147896.97
2026. szeptember 3. csütörtök Hilda
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gépkarabély, illusztráció
Nyitókép: Pixabay

Gépkarabéllyal felfegyverkezett férfit vettek őrizetbe a pályaudvaron Brüsszelben

Infostart / MTI

Őrizetbe vettek egy férfit a brüsszeli Midi pályaudvaron, aki gépkarabéllyal felfegyverkezve érkezett vonaton Franciaországból Belgiumba – tájékoztatott rendőrségi forrásokra hivatkozva a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál csütörtökön.

A beszámoló szerint a rendőrség és a védelmi erők közös járőrözése során fogták el a gyanúsítottat, miután egy vámtiszt a francia és a belga főváros között közlekedő nemzetközi vonat érkezése utáni rutinellenőrzésen felfedezte a lőfegyvert a férfi táskájában.

A férfi állítólag röviddel az elfogása előtt érkezett a brüsszeli pályaudvarra.

Emlékezettek: a nyár vége óta rendőrökből és katonákból álló egységek járőröznek a belga főváros stratégiai helyszínein, köztük pályaudvarokon, hogy fokozzák a biztonságot és a lehető leggyorsabban reagálhassanak egy esetleges incidensre.

„Megerősíthetem, hogy ma reggel egy embert előállítottak” – fogalmazott Bernard Quintin belga belügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Mint írta: e azt mutatja, hogy a vasútállomásokon a járőrözés megerősítése a katonák segítségével szükséges, és folytatni, vagy akár bővíteni kell – tájékoztatott a hírportál.

A nyitókép illusztráció.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Gépkarabéllyal felfegyverkezett férfit vettek őrizetbe a pályaudvaron Brüsszelben

brüsszel

őrizetbe vétel

gépkarabély

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megszűnhetnek a trafikkoncessziók, kötelező lesz az orvosoknak a kamarai tagság, kétlépcsős béremelés jön a szociális szférában – bejelentések a kormánytól
percről percre

Megszűnhetnek a trafikkoncessziók, kötelező lesz az orvosoknak a kamarai tagság, kétlépcsős béremelés jön a szociális szférában – bejelentések a kormánytól
Két hét múlva várhatóan véglegesen eltörlik a koncessziók jelenlegi rendszerét. Három elv mentén alakítják át a hulladékgazdálkodást Magyarországon, miután a kormány 90 milliárd forintnyi büntetést kell, hogy fizessen az EU-nak a Mohu mulasztásai után – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Jön a családi csődvédelmi szolgálat. Rögzítik a tűzifa árát a lakosságnak, csökken a tűzifa áfája, megduplázzák a szociális tűzifakeretet. Átalakul a Deák Ferenc ösztöndíjprogram.
 

Tűzifaárstopot rendelt el a kormány a lakossági vevőknek

Magyar Péter Baka András köztársasági elnökkel egyeztetett

Visszakapcsolódott Magyarország az Erasmus-programba

Magyar Péter: özönlenek a panaszok, teljes felülvizsgálat jön a hulladékgazdálkodásban

Orbán Anita: új szerepet kaphatnak a kulturális intézetek

Ciklikus, háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament

VIDEÓ
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Szászország ledönti a német politikai tűzfalat? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.03. csütörtök, 18:00
Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa
Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Többletkiadásokról döntött a kormány, átalakítják a koncessziós rendszert – bejelentéseket tesz Magyar Péter

Többletkiadásokról döntött a kormány, átalakítják a koncessziós rendszert – bejelentéseket tesz Magyar Péter

Három órától kormányzati tájékoztatót tart a miniszterelnök, ahol a szerdai, maratoni kormányülés döntéseiről számolnak be. Az eseményt élőben közvetítjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentést tett a kormány: óriási segítség érkezik a rezsivel és hitelekkel küzdő magyaroknak

Rendkívüli bejelentést tett a kormány: óriási segítség érkezik a rezsivel és hitelekkel küzdő magyaroknak

Három órától kormányzati tájékoztatót tartott Magyar Péter miniszterelnök és a kormányszóvívők, ahol a szerdai, maratoni kormányülés döntéseiről számolnak be.

BBC
Business Sport Travel Science
UN warns of 'supersized' El Niño as countries prepare for impact

UN warns of 'supersized' El Niño as countries prepare for impact

The WMO has warned that the natural weather phenomenon could bring disruption to global economies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 3. 15:13
Egy kamera is felvette az államfői konvoj balesetét, amiben a köztársasági elnök is megsérült Szlovéniában
2026. szeptember 3. 14:10
Autóból dobáltak gyújtószerkezeteket Münchenben
×
×