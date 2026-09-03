Gépkarabéllyal felfegyverkezett férfit vettek őrizetbe a pályaudvaron Brüsszelben

A beszámoló szerint a rendőrség és a védelmi erők közös járőrözése során fogták el a gyanúsítottat, miután egy vámtiszt a francia és a belga főváros között közlekedő nemzetközi vonat érkezése utáni rutinellenőrzésen felfedezte a lőfegyvert a férfi táskájában.

A férfi állítólag röviddel az elfogása előtt érkezett a brüsszeli pályaudvarra.

Emlékezettek: a nyár vége óta rendőrökből és katonákból álló egységek járőröznek a belga főváros stratégiai helyszínein, köztük pályaudvarokon, hogy fokozzák a biztonságot és a lehető leggyorsabban reagálhassanak egy esetleges incidensre.

„Megerősíthetem, hogy ma reggel egy embert előállítottak” – fogalmazott Bernard Quintin belga belügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Mint írta: e azt mutatja, hogy a vasútállomásokon a járőrözés megerősítése a katonák segítségével szükséges, és folytatni, vagy akár bővíteni kell – tájékoztatott a hírportál.

A nyitókép illusztráció.