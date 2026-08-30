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A World Trade Center (WTC) ikertornyai New Yorkban 2005-ben
Nyitókép: Getty Images/The Image Bank

Terrortámadás: 25 év után újabb fordulat a WTC-perben

Infostart / MTI

A végtelenségig tart a per, jövőre nem is lesz forduló, mert „túl rövid az idő”... Megsemmisítette Kálid Sejk Mohamed korábbi vallomását a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előkészítéséről a pert előkészítő amerikai hadbíró.

Michael A. Schrama bíró döntése értelmében a terrorcselekmények értelmi szerzőjének tartott Mohamed 2007-ből származó vallomását nem önként tette, így az nem vehető figyelembe a vádeljárás során, és el kell távolítani a peranyagból.

A bíró a héten 2028. június 5-re tűzte ki Kálid Sejk Mohamed és három vádlott-társának első tárgyalási napját.

Az ügyészség eredetileg 2027-re szerette volna, hogy tárgyalási szakaszba lépjen a 25 évvel ezelőtti terrortámadás büntetőügye, ami a bíró szerint túlságosan rövid időt hagyott volna az előkészítésre.

A 2007-ben, a guantanamói amerikai támaszpont különleges börtönében tett vallomás érvénytelenítése tovább nehezítheti a vádeljárást, amit az elmúlt években Mohamed vádalkuja, majd annak bírósági érvénytelenítése is késleltetett.

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Kezdőlap    Külföld    Terrortámadás: 25 év után újabb fordulat a WTC-perben

terrortámadás

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2001. szeptember 11

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