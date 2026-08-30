Terrortámadás: 25 év után újabb fordulat a WTC-perben

Michael A. Schrama bíró döntése értelmében a terrorcselekmények értelmi szerzőjének tartott Mohamed 2007-ből származó vallomását nem önként tette, így az nem vehető figyelembe a vádeljárás során, és el kell távolítani a peranyagból.

A bíró a héten 2028. június 5-re tűzte ki Kálid Sejk Mohamed és három vádlott-társának első tárgyalási napját.

Az ügyészség eredetileg 2027-re szerette volna, hogy tárgyalási szakaszba lépjen a 25 évvel ezelőtti terrortámadás büntetőügye, ami a bíró szerint túlságosan rövid időt hagyott volna az előkészítésre.

A 2007-ben, a guantanamói amerikai támaszpont különleges börtönében tett vallomás érvénytelenítése tovább nehezítheti a vádeljárást, amit az elmúlt években Mohamed vádalkuja, majd annak bírósági érvénytelenítése is késleltetett.