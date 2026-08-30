Minderről az izlandi RUV állami hírügynökség számolt be, amit a Guardian szemlézett. A kérdésről kiírt népszavazáson a szavazatok döntő többségét megszámolták: vasárnap délelőtt a nemek aránya 52,5 százalékon, az igeneké 47,5 százalékon állt. Miután már csak egy választókerület maradt hátra – ahol szintén a nemek álltak nyerésre –, az RUV győztest hirdetett – írta meg a 24.hu.
Izland nem akar tárgyalni az uniós tagságról: így zárult a népszavazás
Izland elutasította a kormány javaslatát, nem kívánják újrakezdeni a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval.
Ruszin-Szendi Romolusz bejelentette: újabb különleges feladatot hajt végre a honvédség
fenékküszöbMagyar Péter nagy hírt jelentett be Paksról
Autóba rejtett pokolgép végzett az orosz katonatiszttel, miközben több száz drón támadta Ukrajnát
Az ukrajnai háborúban a hétvégén mindkét fél fokozta a hátország elleni csapásokat: az ukrán légvédelem egyetlen éjszaka közel 250 orosz drónt semmisített meg, miközben Ukrajna drónjaival orosz raktárakat és logisztikai központokat támadott a Rosztovi területen. Az ukrán csapások és a fekete-tengeri hajózás zavarai miatt az orosz gabonaexport-kapacitás több mint 80 százaléka kieshetett, a búzakivitel 16 éves mélypontra süllyedt. Svédország újabb, mintegy 270 millió svéd koronás katonai támogatást jelentett be Ukrajnának, elsősorban a légvédelem megerősítésére. Eközben Örményország tovább távolodik Moszkvától: Nikol Pasinján miniszterelnök már az EU-csatlakozási folyamat megindítását szorgalmazza.
Ilyet még sosem lőtt ki ember az űrbe: a láthatatlant fogják vizsgálni vele
Felbocsátották az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA új generációs űrteleszkópját a Roman Space Telescope-ot.
Head teacher evacuates 900 children minutes before school washed away by Nepal floods
Rajendra Dawadi was warned about incoming flood waters and says "if we had made the decision 10 minutes later, all of us ... would not be able to speak to you today."