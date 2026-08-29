Űrkutatási fordulat Amerikában: űrakadémia jön létre

Az elnök az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) houstoni központjában tett látogatásához időzítve írta alá az új intézmény megalapítását elrendelő dokumentumot.

Az Űrakadémia a NASA által felügyelet szövetségi oktatási intézmény lesz. Működése „magában foglalja az alapos műszaki képzést, a vezetői képességek fejlesztését, fegyelem és a közszolgálat iránti tartós elkötelezettség kialakítását” – olvasható a rendeletben, amely szerint a kialakítás részleteit egy elnöki bizottság felügyeli majd a NASA igazgatójának vezetésével.

Az oktatási intézmény megalapításának indokaként az elnöki rendelet kiemeli, hogy a világűr kritikus terület az amerikai nemzetbiztonság, gazdasági növekedés, tudományos felfedezés és technológiai innováció szempontjából.

Korábban sok bírálat érte Donald Trumpot, mert megkurtította a NASA költségvetését.

Most Houstonban tett látogatása alkalmával Donald Trump a NASA irányítóközpontjából videótelefonon beszélt a Nemzetközi Űrállomás amerikai legénységével, akiket tájékoztatott az űrakadémia felállításáról, és visszatérésüket követően meghívott a Fehér Házba.

(Nyitóképünkön: Donald Trump amerikai elnök az űrhajósoknak adható legmagasabb állami elismerés, a Kongresszusi Űrhajózási Becsületrend medáljának átadási ünnepségén, amelyen az elnök az Artemis II küldetés tagjait tüntette ki az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA houstoni Johnson Űrközpontjában. Az Artemis II-küldetés legénysége: Reid Wiseman, Christina Koch és Victor Glover amerikai NASA-asztronauta, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Űrügynökség űrhajósa 2026. áprilisban tíznapos Hold körüli utazásán megdöntötte a NASA 54 évvel korábban zárult Apollo Hold-programja során elért távolsági rekordot.)