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Donald Trump amerikai elnök az ûrhajósoknak adható legmagasabb állami elismerés, a Kongresszusi Ûrhajózási Becsületrend medáljának átadási ünnepségén, amelyen az elnök az Artemis II küldetés tagjait tüntette ki az amerikai ûrkutatási hivatal, a NASA houstoni Johnson Ûrközpontjában 2026. augusztus 28-án. Az Artemis II-küldetés legénysége: Reid Wiseman, Christina Koch és Victor Glover amerikai NASA-asztronauta, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Ûrügynökség ûrhajósa 2026. áprilisban tíznapos Hold körüli utazásán megdöntötte a NASA 54 évvel korábban zárult Apollo Hold-programja során elért távolsági rekordot.
Nyitókép: Mark Schiefelbein

Űrkutatási fordulat Amerikában: űrakadémia jön létre

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok Űrakadémiájának (US Space Academy) megalapításáról írt alá rendeletet Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) houstoni központjában tett látogatásához időzítve írta alá az új intézmény megalapítását elrendelő dokumentumot.

Az Űrakadémia a NASA által felügyelet szövetségi oktatási intézmény lesz. Működése „magában foglalja az alapos műszaki képzést, a vezetői képességek fejlesztését, fegyelem és a közszolgálat iránti tartós elkötelezettség kialakítását” – olvasható a rendeletben, amely szerint a kialakítás részleteit egy elnöki bizottság felügyeli majd a NASA igazgatójának vezetésével.

Az oktatási intézmény megalapításának indokaként az elnöki rendelet kiemeli, hogy a világűr kritikus terület az amerikai nemzetbiztonság, gazdasági növekedés, tudományos felfedezés és technológiai innováció szempontjából.

Korábban sok bírálat érte Donald Trumpot, mert megkurtította a NASA költségvetését.

Most Houstonban tett látogatása alkalmával Donald Trump a NASA irányítóközpontjából videótelefonon beszélt a Nemzetközi Űrállomás amerikai legénységével, akiket tájékoztatott az űrakadémia felállításáról, és visszatérésüket követően meghívott a Fehér Házba.

(Nyitóképünkön: Donald Trump amerikai elnök az űrhajósoknak adható legmagasabb állami elismerés, a Kongresszusi Űrhajózási Becsületrend medáljának átadási ünnepségén, amelyen az elnök az Artemis II küldetés tagjait tüntette ki az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA houstoni Johnson Űrközpontjában. Az Artemis II-küldetés legénysége: Reid Wiseman, Christina Koch és Victor Glover amerikai NASA-asztronauta, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Űrügynökség űrhajósa 2026. áprilisban tíznapos Hold körüli utazásán megdöntötte a NASA 54 évvel korábban zárult Apollo Hold-programja során elért távolsági rekordot.)

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Kezdőlap    Külföld    Űrkutatási fordulat Amerikában: űrakadémia jön létre

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