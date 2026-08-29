Irán súlyos állítást tett a Hormuzi-szorosról

Az IRGC a Telegramon közzétett közleményében azt írta: az amerikai tisztségviselők állításai „nyilvánvaló hazugságok”, amelyek célja az olajárak befolyásolása és az Egyesült Államok vereségének leplezése. Hozzátették: a szoroson az Iránnal való előzetes egyeztetés nélkül áthaladni kívánó hajók nem kapnak erre engedélyt.

„Az Iszlám Köztársaság fegyveres erőinek ellenőrzése a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros felett teljes és határozott” – közölte az IRGC haditengerészete. A helyzet mindaddig nem változik, amíg véget nem ér az Egyesült Államok agressziója, és nem teljesítik a mintegy két és fél hónappal ezelőtt létrejött, azóta lejárt keretmegállapodásban vállalt kötelezettségeket.

Brad Cooper, az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) vezetője csütörtökön arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg az elmúlt hónapokban megtisztította a nemzetközi hajózási útvonalakat a szorosban elhelyezett aknáktól, és az útvonalak ismét megnyíltak. Donald Trump amerikai elnök szintén kijelentette, hogy a vízi út teljesen nyitott, és amerikai ellenőrzés alatt áll.

Az egymásnak ellentmondó állításokat független forrásból nem lehetett ellenőrizni.

A brit haditengerészet kereskedelmi hajózási műveleti központjának (UKMTO) adatai szerint az elmúlt hét napban naponta átlagosan mintegy 29 teherszállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, szemben a háború előtti, csaknem napi 130 hajós átlaggal.