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Egy orosz Szu-35 típusú vadászrepülő.
Nyitókép: Unsplash

Erősítést kapott az orosz légierő az ukrán fronton

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A Szu-35Sz az orosz légierő egyik legkorszerűbb, legsokoldalúbb harci repülőgépe, amely képes nagy távolságból azonosítani az ellenséges járműveket.

Újabb csomagot kapott az orosz légierő Szu-35Sz típusú vadászgépekből – írja a Militarnyi információi alapján a Portfolio.

A gyártó Rosztek leányvállalata, az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (OAK) közleménye szerint legalább két új vadászgép érkezett meg az orosz légierő kötelékébe.

A Szu-35Sz az orosz hadiipar egyik legmodernebb katonai repülőgépe: többcélúan is bevethetők, és a gyártó szerint bármilyen időjárási körülmények között képes helytállni.

A gépek fegyverzetének részék képezik az R-77, R-73 és Kh-31 rakéták, az irányított bombák, valamint egy 30 milliméteres GSH-30-1 automata ágyú. Mi több, felszerelték őket „Irbis-E” radarrendszerrel, amely passzív fázisvezérelt antennával rendelkezik, így nagy távolságból is képes azonosítani az ellenséges járműveket.

Az Szu-35-ösöket Oroszország az Ukrajnával vívott háború során is aktívan használja, elsősorban az Szu-34-es vadászbombázók fedezésére, valamint pilóta nélküli repülőgépek és cirkálórakéták elfogására.

Ukrajna korábban már többször is jelezte, hogy a gyártó Rosztek a nyugati szankciókat kijátszva működik, ennek a konkrét típusnak az esetén is több beszállítóról van tudomásuk, amik nem szerepelnek a tiltólistán.

(A cikk nyitóképe illusztráció.)

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