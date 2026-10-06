Kedd hajnalban a HungaroMet előrejelzése szerint mínusz 2 és 10 fok között változik a hőmérséklet, míg napközben ismét kellemes, őszi időjárásra számíthatunk. Országszerte derült, napsütéses időre számíthatunk, a hőmérséklet ismét eléri a 23-26 fokot.
Közel a változás, egy hullámzó front érkezik
Csütörtökig még kitart napközben a meleg idő, majd hullámzó front érkezik, többfelé van esély esőre, záporra, zivatarra, de a csapadék mennyisége az ország nagy részén nem ígérkezik jelentősnek.
Csendes Olivér: új országimázst építünk és megújítjuk a turisztikai szektor támogatását
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Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
Visszatért a jó hangulat a tőzsdékre
Ma reggel Ázsiában felemás hangulatú kereskedést láthattunk, különösen a japán tőzsde teljesített jól. A jó hangulat Európára is átragadt, ahol szintén felfelé vették az indexek az irányt és ezt a zárásig is megtartották. Idehaza különösen jól teljesített a Mol és a Telekom, emellett pedig megállt az OTP esése. Amerikában is jó a hangulat, miután estek az olajárak és a kötvényhozamok is. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
Lesújtó fordulat a magyar állampapíroknál: a világ sok országában most pénzeső hull a tulajokra - nálunk csúnyán bezuhantak a hozamok
Miközben a világ nagy gazdaságaiban több évtizedes csúcsra emelkedtek az állampapír-hozamok, Magyarországon idén 7,17 százalékról 5,74 százalékra estek.
Trump says 'threat' led US to pull bombers from RAF Fairford
The Pentagon confirmed on Sunday it had removed the B1 bombers from the base in England back to their home stations in America.