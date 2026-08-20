Elképesztő mennyiségű nukleáris robbanófej lehet Észak-Korea birtokában

An Gjubak a parlament ülésén elmondta, a számot magánkézben lévő kutatóközpontok becslései alapján állapították meg. A dél-koreai hadsereg részéről nem kaptak hivatalos megerősítést.

Szerdán Donald Trump amerikai elnök úgy vélte, Phenjan 57 „nagyon hatékony fegyvert” birtokol. Az elnök kijelentésével kapcsolatban a a dél-koreai tárcavezető azt mondta, Szöul és Washington adatai „kissé eltérnek”.

Szöul rendszerint nem hozza nyilvánosságra becsléseit az észak-koreai nukleáris fegyverek számáról, An Gjubak pedig a parlamentben megerősítette hazája hivatalos álláspontját, amely szerint a kommunista országot soha nem fogja elismerni atomhatalomként.

Arra a kérdésre, miszerint Trump bejelentése jelenthet-e ilyen jellegű elismerést, a miniszter csupán annyit mondott, nem lenne részéről helyénvaló értelmezni az amerikai elnök szavait.

Hozzátette, hogy Szöul továbbra is az Egyesült Államok nukleáris védőernyője alatt kíván maradni, Dél-Korea nem fog atomfegyvert fejleszteni, illetve nem engedélyezi területén a nukleáris fegyverek tárolását sem.