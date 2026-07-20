Szívszorító emlékmű őrzi a 77 halálos áldozat tragédiáját

A norvég fővárosban tartott megemlékezésen a merényletek túlélői és az áldozatok hozzátartozói mellett Haakon norvég trónörökös és a kormány képviselői vettek részt. Haakon mindemellett meglátogatta a tizenöt éve történt merényletek emlékére létrehozott központot is.

„2011. július 22. nemcsak brutális támadás volt egyes emberek ellen, hanem demokráciánk ellen is” – hangsúlyozta Merete Stamneshagen, aki a merényletek túlélőinek egyik önsegélyező csoportját vezeti. A most felavatott emlékmű egy 12 méter magas mozaik, amelyet az akkori merényletben súlyos károkat szenvedett, de időközben újjáépített kormányzati negyedben helyeztek el. Az emlékműre felvésték a 77 halálos áldozat nevét.

Breivik 2011. július 22-én 69 embert gyilkolt meg Utoya szigetén a baloldali Munkáspárt ifjúsági táborában, többségükben fiatalokat. Oslo kormányzati negyedében pedig gépkocsiba rejtett pokolgéppel ölt meg további nyolc embert. Tettét szélsőjobboldali és iszlámellenes indítékokkal magyarázta.

A tömeggyilkosra 2012-ben a Norvégiában adható 21 éves maximális büntetést szabták ki, de tovább is börtönben tarthatják, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy veszélyt jelent a társadalomra.