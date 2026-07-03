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Hamarabb rá lehet jönni, ha valaki cukorbeteg

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Magyar kutatók szerint a cukorbetegség korai felismerésében is segíthet a fogkő vizsgálata.

A Debreceni Egyetem és a HUN-REN Atommagkutató Intézet kutatóinak tanulmánya szerint a fogkő olyan biológiai és kémiai nyomokat is megőrizhet, amelyekkel kimutathatók lehetnek bizonyos betegségek – írja a 24.hu összefoglalója.

A fogkő kialakulása során a fogak felszínén keletkező lepedékben a nyál ásványi anyagai lerakódnak és fokozatosan megkeményednek. Érdes felszíne kedvez a baktériumok megtapadásának, ezért növeli az íny- és fogágybetegségek kockázatát. Mivel a nyál összetétele pillanatról pillanatra változik, a hónapok vagy akár évek alatt felépülő fogkő egyfajta „biológiai archívumként” is működik, így alkalmas lehet olyan anyagcsere-változások nyomainak rögzítésére, amelyek nyálmintából nem feltétlenül lennének kimutathatók – derül ki a HUN-REN közleményéből.

A kutatás során 57 ember fogkőmintáját elemezték, az eredmények azt mutatták, hogy

a cukorbetegek fogkövében átlagosan több kálium található, mint az egészséges résztvevők mintáiban.

Bár a tanulmány jelzi, hogy az eredmények egyelőre előzetesek, és nagyobb mintaszámú vizsgálatokra van szükség a kapcsolat megerősítéséhez, a megfigyelés ígéretes új kutatási irányt nyit meg.

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egészség

cukorbetegség

fogkő

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