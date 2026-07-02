Nagy a baj Oroszországban, tíz repülőből kettő működésképtelen

Jelentős hatást gyakoroltak az Oroszország elleni szankciók az ország légi forgalmára – írja az AeroTime cikke nyomán a 24.hu.

A beszámoló szerint 11 orosz légitársaságnál, amelyek az összes utazás több mint 90 százalékát bonyolítják, 673-ból 130 repülőgép nem tudott útnak indulni, aminek fő oka, hogy nem tudják megfelelően szervizelni azokat.

Az ukrán sajtó beszáolói szerint a probléma az orosz repülőgépek 19,4 százalékát, azaz majdnem az ötödét érinti. Iparági források szerint nagyjából a gépek 10 százaléka folyamatosan földön van, mivel ezeket a nyár folyamán kellene megjavítani. A földön várakozó gépek között van Airbus és Boeing által gyártott is.

A Flightradar24 adatai alapján az orosz nemzeti légitársaság, az Aeroflot flottájának mintegy 10 százaléka, míg a Rossiya Airlines gépeinek 22 százaléka nem repül.

Az S7 Airlines flottája nagyjából harmadára nem tud számítani 2026 nyarán, a földön állomásozó gépek között van 32 darab Airbus A320neo is.

Az Ural Airlines 51 gépéből 10 vár javításra (19 százalék), míg az Utairnek 9 (15 százalék), a Nordwind Airlinesnak 12 (44 százalék), a Samartaviának pedig 13 repülőgépe (23 százalék) nem tud felszállni. Az Azur Air még a fentieknél is rosszabb helyzetben van, mivel a 23 gépéből csak hat tud repülni. Eközben a Red Wings 26 gépéből öt várakozik a földön (19 százalék), míg az Azimut flottájának 21 százaléka nem üzemel – írja a lap.