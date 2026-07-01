A földszinten volt a baj, a nyolcadikon keletkezett a tűz, többen meghaltak

A helyi rendőrség koraesti tájékoztatása szerint az Antwerpen Linkeroever kerületében kialakult épülettűzben hat ember halt meg, többen könnyebb és néhányan súlyos sérüléseket szenvedtek. Többeket kórházban ápolnak.
A napilap korábban arról írt, hogy a mentőalakulatok átkutatták a kiürített épületet további lehetséges áldozatokat keresve.
A tűzoltók korábbi elmondása szerint a tűz a Schelde folyó partján álló épület nyolcadik emeletén keletkezett, noha később kiderült, hogy a tüzet feltehetően a földszinten fellépő műszaki probléma okozta.
A több mint 200 embernek otthont adó épületet teljesen ki kellett üríteni. A tűzoltóalakulatok létrás autókkal és drónokkal derítették fel a tűz fészkét, majd kezdték meg az oltást, valamint azok kimentését, akik az erkélyekre menekültek.
Az épület méretére és a tűz súlyosságára tekintettel a tűzoltóság a legmagasabb szintű operatív irányítást léptette érvénybe.
A szomszédos házakban lakó, a füstmérgezés veszélyének kitett embereknek azt tanácsolták, hogy tartsák zárva az ajtókat és ablakokat, szükség esetén kapcsolják ki a szellőzőberendezéseiket – közölte a napilap.