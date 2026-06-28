Tucatnyi halott a francia kisrepülőn

Yves Séguy prefektus sajtótájékoztatóján elmondta: a tizenegy embert szállító repülőgép hirtelen zuhant le a repülőtér közvetlen közelében délelőtt 11 órakor. A balesetet senki nem élte túl, más áldozatok nincsenek.

A L'Est Républicain című helyi lap úgy értesült, hogy a repülőgép ejtőernyősöket szállított.

Az áldozatok között van öt oktató, öt ejtőenyős tanuló és a pilóta - erősítette meg a prefektus. A képzésben részt vevők mindannyian ápolók voltak.

A német lajstromjelű Pilatus típusú repülőgép a Nancy-Essey repülőtérről szállt fel. A gép a pálya közelében, nem messze egy lakóövezettől és két úttól zuhant le - közölte az AFP hírügynökség helyszíni tudósítója.

?? FRANCE: A civilian aircraft crashed shortly after takeoff from Nancy-Essey Airport on Sunday in Tomblaine, near Nancy.

At least 11 people were killed, including five students, five instructors, and the pilot. The aircraft was reportedly carrying participants on a skydiving… pic.twitter.com/uSkOvoBHAb — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 28, 2026

Laurent Nunez francia belügyminiszter a délután végén a helyszínre látogat.