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Nyitókép: Andy Rain

Szomáliai sofőr hajtott emberek közé Londonban, sok a sérült

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Gyalogosok közé hajtott egy autó szombaton Londonban, öten megsérültek. A rendőrség közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.

A Scotland Yard szombat esti beszámolója szerint a jármű a nyugat-londoni Ealing városnegyed főutcáján, az Ealing Broadway-n ütötte el az öt gyalogost. A sérültek közül kettőt helyszíni ellátásban részesítettek, a három másikat kórházba szállították.

A rendőrségi tájékoztatás szerint egyikük állapota sem életveszélyes, és nem szenvedtek maradandó sérüléseket.

Az autó, amelyet egy 34 éves szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi vezetett, az incidens után elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és a sofőrt közúti veszélyeztetés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették.

A Scotland Yard tájékoztatása szerint az incidens jellege miatt az ügyet vizsgáló nyomozók felvették a kapcsolatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságával (Counter Terrorism Policing London, CTPL).

A beszámoló megfogalmazása szerint

a vizsgálatot végző rendőrök "nyitott kérdésként" kezelik az autó vezetőjének indítékait,

de az incidenst nem terrorcselekményként kezelik.

Április végén az addigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.

Ennek közvetlen előzményeként egy ugyancsak szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó két embert megkéselt London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedének főutcáján.

A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, és a Scotland Yard ezt a támadást még aznap terrorcselekménynek minősítette.

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