Cápák fogságába került a legendás strand

Ausztráliában Sydney város világhírű Bondi Beach nevű strandján már negyedik napja cápaveszélyre intő figyelmeztetés van érvényben. A helíi hatóságok közölték: az elmúlt napokban többször is észleltek cápákat a helyi fürdőhelyeken.

A New South Wales-i kormány SharkSmart platformja szerint péntek reggel a vízimentők és drónok ismét cápákat észleltek Sydney keleti külvárosában, a Tamarama és a Bronte strandok közelében. A hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a térséget, miközben a fürdőzőknek továbbra is tilos a vízbe menni.

A Drone Shark App alkalmazás felvételei azt mutatták, hogy a szörfösök és a nemzetközi turisták körében népszerű Bondi Beach közelében egy nagy fehér cápa tűnt fel.

A jelentések szerint más, potenciálisan veszélyes cápafajokat is észleltek a környéken.

Csütörtökön hangosbeszélőkön keresztül felszólították a szörfösöket, hogy hagyják el a vizet, miután a közelben cápát észleltek.

A fokozott riasztás két héttel azután lépett életbe, hogy súlyos cápatámadás történt a közeli Coogee Beachen, ahol egy 35 éves nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, és karját amputálni kellett. Állapota azóta javult, családtagjai szerint már nincs életveszélyben – számolt be a Sydney Morning Herald című helyi lap.

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