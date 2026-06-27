ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 27. szombat László
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Cápák fogságába került a legendás strand

Infostart / MTI

Bondi Beachen már negyedik napja cápaveszélyre intő figyelmeztetés van érvényben.

Ausztráliában Sydney város világhírű Bondi Beach nevű strandján már negyedik napja cápaveszélyre intő figyelmeztetés van érvényben. A helíi hatóságok közölték: az elmúlt napokban többször is észleltek cápákat a helyi fürdőhelyeken.

A New South Wales-i kormány SharkSmart platformja szerint péntek reggel a vízimentők és drónok ismét cápákat észleltek Sydney keleti külvárosában, a Tamarama és a Bronte strandok közelében. A hatóságok továbbra is figyelemmel kísérik a térséget, miközben a fürdőzőknek továbbra is tilos a vízbe menni.

A Drone Shark App alkalmazás felvételei azt mutatták, hogy a szörfösök és a nemzetközi turisták körében népszerű Bondi Beach közelében egy nagy fehér cápa tűnt fel.

A jelentések szerint más, potenciálisan veszélyes cápafajokat is észleltek a környéken.

Csütörtökön hangosbeszélőkön keresztül felszólították a szörfösöket, hogy hagyják el a vizet, miután a közelben cápát észleltek.

A fokozott riasztás két héttel azután lépett életbe, hogy súlyos cápatámadás történt a közeli Coogee Beachen, ahol egy 35 éves nő életveszélyes sérüléseket szenvedett, és karját amputálni kellett. Állapota azóta javult, családtagjai szerint már nincs életveszélyben – számolt be a Sydney Morning Herald című helyi lap.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Cápák fogságába került a legendás strand

ausztrália

veszély

strand

cápa

bondi beach

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A vb-történelem utóbbi 60 évének legtöbb potyagólt kapó kapusa a bűnbak

A vb-történelem utóbbi 60 évének legtöbb potyagólt kapó kapusa a bűnbak
Uruguay két döntetlen után elveszítette a harmadik, a spanyolok elleni mérkőzését a labdarúgó-világbajnokságon, s ezzel – a korábbi világbajnokok közül egyedüliként – kiesett a csoportszakasz végén. A kapott gólnál nagyot hibázó veterán kapus, a 41. évében járó, Fernando Muslera nem ment ki a második félidőre, Sergio Rochet váltotta.
 

Piros lappal zárult Uruguay vb-szereplése, Spanyolország a 32 között

Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord

Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord

32 éve Örkényben mérték az eddigi csúcsot, de ez most simán megdőlt, ahogy vasárnap, hétfőn és kedden is nagy valószínűséggel meg fog.
 

Ennyi mindent jelent a mostani harmadfokú hőségriasztás – részletek

Hőség – A védekezés irányítójaként posztolt Magyar Péter

Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál

Ellepik a vizes zacskók a tömegrendezvényeket

A templom hűvöse – Megtette kánikulai javaslatát Székely János MKPK-elnök

Mutatunk pár házi praktikát, amivel klíma nélkül is átvészelhető a forróság

38 fok fölött az Alpokban is

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez a legdurvább hőhullám, ami Európát éri, térdre kényszeríti a kontinenst a történelmi hőség

Ez a legdurvább hőhullám, ami Európát éri, térdre kényszeríti a kontinenst a történelmi hőség

Minden idők legdurvább európai hőhulláma sújt közel 200 millió embert: szombaton a kontinens nagy részén 35, egyes területeken akár 42 Celsius-fokos hőséget mérhetnek Németországtól Romániáig - tudósított az MTI, a Bloomberg és a Reuters. Az extrém hőség miatt iskolákat zárnak be, túlterheltek a kórházak, akadozik az áramellátás, és számos szabadtéri rendezvényt mondtak le. Európa infrastruktúrája nincs felkészülve a jelenségre, a klímaalkalmazkodás pedig egyre súlyosabb költségekkel jár.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még ennek sincs vége, máris megint focivébét rendezne Amerika: nagy bejelentést tett a Fehér Ház

Még ennek sincs vége, máris megint focivébét rendezne Amerika: nagy bejelentést tett a Fehér Ház

Az amerikai kormányzat nyitott arra, hogy 2038-ban egy akár 64 csapatos labdarúgó-világbajnokságnak adjon otthont.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan family digs through rubble after hearing 'groan' from relative trapped by quake

Venezuelan family digs through rubble after hearing 'groan' from relative trapped by quake

At least 920 people have been killed in the quakes. The UN's aid chief says today is "crucial" for teams searching through the rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 27. 11:29
Bűnösnek vallotta magát a volt nemzetbiztonsági főtanácsadó, Donald Trump odadörrentett
2026. június 27. 11:08
Egy új uniós tervezet szerint a közvetítői díj is visszajárna, ha törlik a járatot
×
×