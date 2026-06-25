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Nyitókép: Pixabay

Különös kincsre bukkantak gyerekek egy erdőben

Infostart / MTI

Több mint 60 arany gyűrűt találtak gyerekek egy erdőségben a bajorországi Alsó-Frankföldön, Johannesberg település határában – közölte a német rendőrség.

A hatóságok most próbálják fellelni a jogos tulajdonosokat az egyes jegygyűrűkre gravírozott esküvői dátumok alapján.

A gyerekek játék közben bukkantak az aranyékszerekkel teli, műanyag zacskóba csomagolt befőttesüvegre.

A rendőrség igazi rejtély előtt áll, s most az ékszerekről készült fényképek alapján keresi a tulajdonosokat. A rendvédelmi szervek szóvivője szerint 15 gyűrűn találtak gravírozást. Az üvegben a gyűrűk mellett arany karkötők és nyakláncok is voltak.

A család átadta a rendőrségnek, amit talált, de eddig még nem sikerült felkutatni a tulajdonosokat.

A rendőrség nem közölte „a befőttesüvegnyi kincs” értékét a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva. Azt sem lehet tudni, hogy az ékszerek hogyan kerültek az erdőbe, vizsgálják azt is, hogy esetleg lopott holmiról lehet szó.

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