Még rettegettebbek lesznek az ukrán drónok

Az ukrán fegyverek képesek több mint 1500 kilométeres távolságban lévő célpontokat is eltalálni, és Ukrajna tovább növeli hatótávolságukat – közölte a politikus.

Jevhenij Hmara vezérőrnagy, az Ukrán Biztonsági Szolgálat főnöke jelentést tett a „nagy hatótávolságú szankcióinkról”. Ez az ukrán fegyverek alkalmazásának új szakasza Oroszország háborús potenciáljának korlátozására. Az eltalált célpontok légvonalbeli távolság már meghaladja az 1500 kilométert, de azt még tovább növeljük. Az ilyen ukrán támadások teljesen jogos válaszok az orosz terrorra – írta bejegyzésében az államfő.

Zelenszkij hangsúlyozta: fontos, hogy minden egyes találat csökkenti az orosz hadiipar, logisztika és kőolajexport lehetőségeit. „Az eredmények mindenki számára nyilvánvalóak. Az is nyilvánvaló mindenki számára, hogy Oroszországnak be kell fejeznie a háborút. Ideje áttérni a diplomáciára, és ezt az üzenetet Moszkvának is meg kell hallania” – tette hozzá.

Az elnök egy másik, a Facebookon közzétett bejegyzésében szerdán azt írta, hogy olyan orosz dokumentumokat szereztek meg, amelyekből kiderül, hogyan próbálja Moszkva aláaknázni azokat a drónmegállapodásokat, amelyeket Ukrajna a partnereivel kötött.

Oroszország politikai vezetése az egyik fő kihívásként határozta meg annak megakadályozását, hogy Ukrajna további befektetésekhez jusson. Éppen ezért Oroszország külpolitikai prioritásként kezeli a biztonsági együttműködésről és fegyvergyártásról szóló kétoldalú megállapodások meghiúsítását. Moszkva igyekszik majd aláásni Ukrajna együttműködését a Közel-Kelettel és az Öböl-menti országokkal – írta Volodimir Zelenszkij.

„A harmadik szempont, hogy az afrikai országokban állomásozó orosz kontingenseket az utóbbi időben további nyolcezer fővel növelték, és Oroszország minden országban, ahol katonailag jelen van, igyekszik bevezetni a drónok alkalmazását. Megítélésünk szerint Oroszország ilyen katonai aktivitásának bővülése elkerülhetetlenül a terrorszervezetek megerősödéséhez, a határokon átnyúló bűnözés növekedéséhez, valamint a migráció szempontjából kritikusan fontos régiók instabilitásához vezethet. Fontos, hogy közösen lépjünk fel ez ellen; partnereinkkel koordinálni fogjuk lépéseinket” – közölte az elnök.