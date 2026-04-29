2026. április 29. szerda Péter
Katonai kamikaze drón repül egy vidéki táj felett.
Nyitókép: Getty Images/Olena Bartienieva

Még rettegettebbek lesznek az ukrán drónok

Infostart / MTI

Az ukrán drónok hatótávolságának további növeléséről számolt be Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke szerdán a Telegramon.

Az ukrán fegyverek képesek több mint 1500 kilométeres távolságban lévő célpontokat is eltalálni, és Ukrajna tovább növeli hatótávolságukat – közölte a politikus.

Jevhenij Hmara vezérőrnagy, az Ukrán Biztonsági Szolgálat főnöke jelentést tett a „nagy hatótávolságú szankcióinkról”. Ez az ukrán fegyverek alkalmazásának új szakasza Oroszország háborús potenciáljának korlátozására. Az eltalált célpontok légvonalbeli távolság már meghaladja az 1500 kilométert, de azt még tovább növeljük. Az ilyen ukrán támadások teljesen jogos válaszok az orosz terrorra – írta bejegyzésében az államfő.

Zelenszkij hangsúlyozta: fontos, hogy minden egyes találat csökkenti az orosz hadiipar, logisztika és kőolajexport lehetőségeit. „Az eredmények mindenki számára nyilvánvalóak. Az is nyilvánvaló mindenki számára, hogy Oroszországnak be kell fejeznie a háborút. Ideje áttérni a diplomáciára, és ezt az üzenetet Moszkvának is meg kell hallania” – tette hozzá.

Az elnök egy másik, a Facebookon közzétett bejegyzésében szerdán azt írta, hogy olyan orosz dokumentumokat szereztek meg, amelyekből kiderül, hogyan próbálja Moszkva aláaknázni azokat a drónmegállapodásokat, amelyeket Ukrajna a partnereivel kötött.

Oroszország politikai vezetése az egyik fő kihívásként határozta meg annak megakadályozását, hogy Ukrajna további befektetésekhez jusson. Éppen ezért Oroszország külpolitikai prioritásként kezeli a biztonsági együttműködésről és fegyvergyártásról szóló kétoldalú megállapodások meghiúsítását. Moszkva igyekszik majd aláásni Ukrajna együttműködését a Közel-Kelettel és az Öböl-menti országokkal – írta Volodimir Zelenszkij.

„A harmadik szempont, hogy az afrikai országokban állomásozó orosz kontingenseket az utóbbi időben további nyolcezer fővel növelték, és Oroszország minden országban, ahol katonailag jelen van, igyekszik bevezetni a drónok alkalmazását. Megítélésünk szerint Oroszország ilyen katonai aktivitásának bővülése elkerülhetetlenül a terrorszervezetek megerősödéséhez, a határokon átnyúló bűnözés növekedéséhez, valamint a migráció szempontjából kritikusan fontos régiók instabilitásához vezethet. Fontos, hogy közösen lépjünk fel ez ellen; partnereinkkel koordinálni fogjuk lépéseinket” – közölte az elnök.

Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben óvatosság látszik, az USA-ban és Európában kis mértékben estek a tőzsdék, és a nap végére a magyar tőzsde is lefordult. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/18. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.

Police release body-worn footage of Golders Green arrest after terrorist incident declared

A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder. The victims, aged 76 and 34, are in a stable condition, police say.

