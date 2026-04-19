ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 19. vasárnap Emma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Egy ember éppen felhúz egy öntöltő pisztolyt.
Nyitókép: Unsplash

Tragikus lövöldözés egy amerikai egyetemen

Infostart / MTI

Lövöldözés tört ki a középnyugat-amerikai Iowa állam egyik egyetemének campusán szombat éjjel, három hallgató és két másik személy megsebesült - közölték a helyi hatóságok.

"Iowa város rendőrsége nyomoz a vasárnapi lövöldözés ügyében" - tudatták közleményükben a városi hatóságok, hozzátéve, hogy eddig még senkit nem vettek őrizetbe.

"Több áldozatot a térség kórházaiba szállítottak kezelésre" - olvasható a közleményben.

Későbbi közlés szerint az öt sebesült egyike életveszélyes állapotban van, a többiek állapota stabil.

Korábban az egyetem is bejelentést tett arról, hogy lövéseket jeleztek a campuson, a College Street és a Clinton Street kereszteződésénél, az éjszaki életéről ismert negyedben.

"A mentők a helyszínen vannak. Megerősítették, hogy áldozatok is vannak. Kerüljék el a térséget!" - állt az egyetem által a honlapján helyi idő szerint röviddel hajnali két óra után kiadott közleményben.

Kim Reynolds iowai kormányzó "értelmetlen erőszakcselekménynek" nevezte a történteket, amely szerinte súlyosan árt az egyetem és az állam hírnevének.

Az egyetemen 31 ezren tanulnak.

Kezdőlap    Külföld    Tragikus lövöldözés egy amerikai egyetemen

lövöldözés

usa

iowa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A világ egyik legerősebb országa berobbant fegyverexportőrök elitligájába: hivatalos a Mogami üzlet

Ausztrália és Japán hivatalosan is aláírta azt a szerződést, amelynek értelmében a Mitsubishi Heavy Industries (MHI) építi meg az ausztrál haditengerészet új, általános rendeltetésű fregattjainak első három egységét - jelentette a Nikkei.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?

A választást követő héten már a Nemzeti Választási Iroda által közölt eredmények határozták meg a közéleti és gazdasági diskurzust.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US negotiators to return to Pakistan for talks as Trump repeats threat to Iran's infrastructure

In a social media post, the president says the US will hit Iran's power plants and bridges if a deal is not reached.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 19. 19:04
Hétfőn folytatják
2026. április 19. 18:36
Erotikus modell robbanthatta fel az Északi Áramlatot
×
×