Tragikus lövöldözés egy amerikai egyetemen

"Iowa város rendőrsége nyomoz a vasárnapi lövöldözés ügyében" - tudatták közleményükben a városi hatóságok, hozzátéve, hogy eddig még senkit nem vettek őrizetbe.

"Több áldozatot a térség kórházaiba szállítottak kezelésre" - olvasható a közleményben.

Későbbi közlés szerint az öt sebesült egyike életveszélyes állapotban van, a többiek állapota stabil.

Korábban az egyetem is bejelentést tett arról, hogy lövéseket jeleztek a campuson, a College Street és a Clinton Street kereszteződésénél, az éjszaki életéről ismert negyedben.

"A mentők a helyszínen vannak. Megerősítették, hogy áldozatok is vannak. Kerüljék el a térséget!" - állt az egyetem által a honlapján helyi idő szerint röviddel hajnali két óra után kiadott közleményben.

Kim Reynolds iowai kormányzó "értelmetlen erőszakcselekménynek" nevezte a történteket, amely szerinte súlyosan árt az egyetem és az állam hírnevének.

Az egyetemen 31 ezren tanulnak.