ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.68
usd:
309.49
bux:
138668.03
2026. április 16. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a washingtoni Fehér Házban 2026. január 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump: csütörtökön indul az izraeli-libanoni csúcs

Infostart / MTI

A két ország hivatalosan már közel nyolcvan éve háborúban áll egymással, a tárgyalásokat Marco Rubio amerikai külügyminiszter vezeti majd.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy csütörtökön csúcsszintű tárgyalások kezdődnek Izrael és Libanon között.

„Megpróbálunk egy kis lélegzethez jutni Izrael és Libanon között. Régóta nem beszélt a két vezető egymással, úgy 34 éve. Holnap ez megtörténik. Nagyszerű!” – írta Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán amerikai idő szerint szerdán.

Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei a héten már tartottak egy konzultációt a tervezett hivatalos tárgyalások előkészítésének céljából az amerikai fővárosban. Közvetítőként Marco Rubio külügyminiszter vett részt.

Izrael és Libanon hivatalosan a zsidó állam 1948-as megalakulása óta háborúban áll egymással. A Teherán által támogatott Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet március 2-án újra támadásokat indított Izrael ellen Libanon felől, néhány nappal az iráni konfliktus kezdete után. Azóta az izraeli támadások libanoni hivatalos adatok szerint több mint kétezer ember halálát okozták, és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump: csütörtökön indul az izraeli-libanoni csúcs

egyesült államok

donald trump

izrael

libanon

csúcstalálkozó

tárgyalás

bejelentés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alkotmányjogász: korlátozható a kormányfő mandátuma, de visszamenőleg egy fontos jogelvbe ütközne

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje a vasárnapi győzelmi beszédében számos közjogi méltóság lemondását követelte, de azt is bejelentette, hogy kormányával két ciklusban maximalizálnák a kormányfői megbízatást. Az InfoRádió ezek jogi és alkotmányos hátteréről kérdezte Stánicz Péter alkotmányjogászt.
 

A XIII. változatlanul az összes budapesti kerület közül a legkeresettebb ingatlanpiaci célpont a Duna House 2026 márciusi vevői érdeklődési adatai szerint, miközben a budai oldalon a II. és XII. kerület erősödött. Az érdeklődési trendek elemzése ugyanakkor több pesti kerület – köztük a korábban top 3-ban szereplő VII. kerület – mérsékelt, de tartós visszaesését jelzi, ami mögött részben az Otthon Start program által felpörgetett áremelkedés állhat.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 16. 09:55
Győztek a tűzoltók, eloltották a lángoló olajfinomítót
2026. április 16. 08:42
Eljött a búcsú napja: csütörtökön már nem érdemes keresni a böngészős Messengert
×
×