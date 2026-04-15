A magyar-román kapcsolatok megerősítéséről egyeztetett Magyar Péterrel a román miniszterelnök

A megbeszélés során áttekintették a két ország közötti kapcsolatokat, illetve a kapcsolatok megerősítésének lehetőségeit. Úgy értékelték: a két ország közös érdeke a gazdasági együttműködés fejlesztése, valamint az energiahálózatok összekapcsolását célzó projektek előmozdítása.

Ilie Bolojan kitért arra, hogy a romániai magyar közösségnek fontos szerepe van a kétoldalú kapcsolatok erősítésében.

A beszélgetés végén a román miniszterelnök sok sikert kívánt Magyar Péternek leendő miniszterelnöki megbízatásának gyakorlásához, és hivatalos látogatásra hívta meg őt Bukarestbe - tudatta a román kormány sajtószolgálata.