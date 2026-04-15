ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.08
usd:
307.73
bux:
139499.37
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images / Aoraee

A magyar-román kapcsolatok megerősítéséről egyeztetett Magyar Péterrel a román miniszterelnök

Infostart / MTI

Ilie Bolojan román miniszterelnök a román-magyar kapcsolatok megerősítéséről egyeztetett telefonon Magyar Péterrel, akinek személyesen és a bukaresti kormány nevében is gratulált a választási eredményhez – közölte a bukaresti kormány sajtóirodája.

A megbeszélés során áttekintették a két ország közötti kapcsolatokat, illetve a kapcsolatok megerősítésének lehetőségeit. Úgy értékelték: a két ország közös érdeke a gazdasági együttműködés fejlesztése, valamint az energiahálózatok összekapcsolását célzó projektek előmozdítása.

Ilie Bolojan kitért arra, hogy a romániai magyar közösségnek fontos szerepe van a kétoldalú kapcsolatok erősítésében.

A beszélgetés végén a román miniszterelnök sok sikert kívánt Magyar Péternek leendő miniszterelnöki megbízatásának gyakorlásához, és hivatalos látogatásra hívta meg őt Bukarestbe - tudatta a román kormány sajtószolgálata.

Kezdőlap    Külföld

magyar péter

magyar-román kapcsolatok

ilie bolojan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Panama-csatornán át húzná be az életmentő LNG-t Európa

Az európai energiavállalatok egyre sürgetőbben keresnek új beszerzési útvonalakat, és ennek részeként már a kanadai LNG importját is mérlegelik, még a hosszabb és drágább szállítás ellenére is. A közel-keleti konfliktusok és az ellátási kockázatok felértékelték a stabil, kiszámítható partnereket, ami Kanada irányába tereli a figyelmet. Mindez hosszabb távon is átalakíthatja Európa gázellátásának szerkezetét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Skandináv lottó nyerőszámai a 16. héten

Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse a Skandináv lottón, és hazavitte a főnyereményt? Mutatjuk a friss nyerőszámokat!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says it has not requested Iran ceasefire extension but 'ongoing' talks are 'productive'

Plans for another round of in-person talks are being discussed, the White House says, after negotiations in Islamabad last weekend ended without a deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 21:36
Az orosz vezetés reméli, hogy Magyar Péter hajlandó a párbeszédre
2026. április 15. 21:12
Az USA szigorúan ellenőrzi a Hormuzi-szorost
×
×