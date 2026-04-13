ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.21
usd:
310.18
bux:
139459.59
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az európai uniós tagországok külügyminisztereinek luxembourgi tanácskozására érkezik 2025. október 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

A nemzeti kisebbségek és az ukrán pénzszállítók ügyében is üzent az ukrán külügyminiszter

Infostart / MTI

Andrij Szibiha közölte: már most, késlekedés nélkül készen állnak a párbeszédre a leendő magyar kormánnyal, hogy megfelelő, jószomszédi kapcsolatokat építsenek ki.

Ukrajna készen áll a legmagasabb európai normák alkalmazására a nemzeti kisebbségek védelmében, és nyitott a párbeszédre ebben a kérdésben is az új magyar kormánnyal – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. A tárcavezető értékelése szerint a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások „helyes, európai” eredményt hoztak, amelyek új lehetőségeket nyitnak meg, és lehetővé teszik, hogy a két ország közös történelmében egy új, jószomszédi fejezetet nyissanak meg.

„Népeink megérdemlik az ilyen kapcsolatokat. Nyitottak vagyunk. Szeretnénk, és már jeleztük is a kapcsolatfelvételi szándékot Ukrajna elnökének szintjén, valamint értelemszerűen Magyar Péternek is.

Készen állunk erre a párbeszédre azonnal, késlekedés nélkül, hogy megfelelő, jószomszédi kapcsolatokat építsünk ki.

Várjuk ezt a kapcsolatfelvételt, és természetesen érdekeltek vagyunk benne. Várjuk a magyar fél válaszát” – mondta a miniszter.

Andrij Szibiha közölte: Ukrajna és Magyarország viszonyában számos, szerteágazó kérdéskör van, amelyeket meg kell vitatniuk, így például a határ menti infrastruktúrától kezdve az európai együttműködésig. Úgy véli, ide tartozik Ukrajna európai uniós tagsága, a magyar blokád feloldása ebben a kérdésben, az EU Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagjának elfogadása, valamint egy 90 milliárd eurós makrofinanszírozási hitel Ukrajna számára. Emellett

Kijev fel fogja vetni az ukrán állami Oscsadbank Magyarországon március 6-án elkobzott pénzeszközei visszaszolgáltatásának kérdését is.

„Elég sok témát kell megbeszélnünk, és még egyszer megerősítem, hogy Ukrajna kész alkalmazni mind az Európa Tanács, mind az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek védelmében, mert ez a mi érdekünk is” – mondta Andrij Szibiha, aki hozzátette: Kijev ezt az üzenetet is továbbította a magyar félnek, és nyitott a párbeszédre ebben a kérdésben is.

Kezdőlap    Külföld    A nemzeti kisebbségek és az ukrán pénzszállítók ügyében is üzent az ukrán külügyminiszter

ukrajna

magyarország

külügyminiszter

nemzeti kisebbség

andrij szibiha

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékelte a választásokat, beszélt a terveiről, válaszolva a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire. Elmondása szerint kormánya diverzifikálni fogja az energiabeszerzést, de „nem tudja megváltoztatni a földrajzi realitásokat”, amelyeknek Oroszország is része. Nem kívánja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós hitelt, négy intézkedést ajánlott az EU-nak az uniós pénzek megszerzése érdekében. Olyan illegális migrációs szabályozást tervez, amely megfelel az uniós jognak és nem jelenti migránsok érkezését. Kiderült az is, mit mondana Donald Trumpnak.
 

VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A NATO-tagok elutasítják a Hormuzi-szoros tengeri blokádjában való részvételt

A NATO szövetségesei hétfőn elutasították, hogy csatlakozzanak Donald Trump amerikai elnöknek a Hormuzi-szoros tengeri blokádjára vonatkozó tervéhez. Ehelyett egy önálló, a harcok lezárultát követő nemzetközi missziót javasoltak a hajózás helyreállítására. Ez a lépés várhatóan tovább mélyíti a transzatlanti szövetségen belüli feszültségeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Élesedik a helyzet: az USA már lépett, drasztikus katonai intézkedést jelentett be Trump

Az amerikai elnök figyelmeztette Iránt: a blokád közelébe kerülő hajókat megsemmisíthetik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US blockade of Iranian ports takes effect as Trump threatens to destroy 'attack ships'

UK maritime officials advise vessels in the area they may encounter a "military presence" and "right-of-visit procedures during passage".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 13. 17:53
2026. április 13. 17:31
×
×