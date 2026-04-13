A nemzeti kisebbségek és az ukrán pénzszállítók ügyében is üzent az ukrán külügyminiszter

Ukrajna készen áll a legmagasabb európai normák alkalmazására a nemzeti kisebbségek védelmében, és nyitott a párbeszédre ebben a kérdésben is az új magyar kormánnyal – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. A tárcavezető értékelése szerint a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások „helyes, európai” eredményt hoztak, amelyek új lehetőségeket nyitnak meg, és lehetővé teszik, hogy a két ország közös történelmében egy új, jószomszédi fejezetet nyissanak meg.

„Népeink megérdemlik az ilyen kapcsolatokat. Nyitottak vagyunk. Szeretnénk, és már jeleztük is a kapcsolatfelvételi szándékot Ukrajna elnökének szintjén, valamint értelemszerűen Magyar Péternek is.

Készen állunk erre a párbeszédre azonnal, késlekedés nélkül, hogy megfelelő, jószomszédi kapcsolatokat építsünk ki.

Várjuk ezt a kapcsolatfelvételt, és természetesen érdekeltek vagyunk benne. Várjuk a magyar fél válaszát” – mondta a miniszter.

Andrij Szibiha közölte: Ukrajna és Magyarország viszonyában számos, szerteágazó kérdéskör van, amelyeket meg kell vitatniuk, így például a határ menti infrastruktúrától kezdve az európai együttműködésig. Úgy véli, ide tartozik Ukrajna európai uniós tagsága, a magyar blokád feloldása ebben a kérdésben, az EU Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagjának elfogadása, valamint egy 90 milliárd eurós makrofinanszírozási hitel Ukrajna számára. Emellett

Kijev fel fogja vetni az ukrán állami Oscsadbank Magyarországon március 6-án elkobzott pénzeszközei visszaszolgáltatásának kérdését is.

„Elég sok témát kell megbeszélnünk, és még egyszer megerősítem, hogy Ukrajna kész alkalmazni mind az Európa Tanács, mind az Európai Unió legmagasabb szintű normáit a nemzeti kisebbségek védelmében, mert ez a mi érdekünk is” – mondta Andrij Szibiha, aki hozzátette: Kijev ezt az üzenetet is továbbította a magyar félnek, és nyitott a párbeszédre ebben a kérdésben is.