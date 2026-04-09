Eddig csak a hírszerzésnek voltak ilyen felvételeik, most már magáncégektől is meg lehet venni

Az amerikai hírszerzés szerint Irán mesterséges intelligenciával „felturbózott” műholdképeket használt a közel-keleti régióban található amerikai katonai bázisok célbavételéhez – értesült az ABC News. A 24.hu cikke szerint a kínai MizarVision által kifejlesztett technológia automatizált objektumfelismerést használ a bázisok, a felszerelések és az infrastruktúrák felismerésére. A program mindezt percek alatt képes elvégezni.

Amerikai tisztviselők úgy gondolják, hogy ez a megoldás növeli Irán harci képességeit, ami nagyobb veszélynek teszi ki az amerikai katonákat és felszereléseket, illetve csökkentheti az amerikai hadsereg stratégiai előnyeit a megfigyelés és a precíziós fegyverek terén.

A MizarVision vállalat egy része kínai állami tulajdonban van.

A műholdjaik által készített képeket a mesterséges intelligencia elemzi. A rendszer képes nagy területen repülőgépeket, megerősített óvóhelyeket, üzemanyagraktárakat, radarrendszereket és katonákat is észlelni.

Korábban ilyen adatokat csak a hírszerzés tudott beszerezni, mostanra azonban néhány magánvállalattól bárki megszerezheti ezeket az információkat. Irán ennek köszönhetően pontosabban veheti célba az amerikai létesítményeket, ami gyengítheti az USA katonai erejét Iránnal szemben.