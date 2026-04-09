INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Iráni rakétatámadásban rommá vált lakóépület a dél-izraeli Dimóna városban 2026. március 22-én. A ballisztikus rakéta elõzõ esti becsapódása nyomán legkevesebb hatvan sérültet szállítottak kórházba, köztük egy tizenkét éves fiút súlyos állapotban. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án indított közös légicsapást indított a teheráni vezetés ellen. A síita állam válaszul rakétákkal támadja Izraelt és a szomszédos arab országokban levõ amerikai katonai célpontokat.
Eddig csak a hírszerzésnek voltak ilyen felvételeik, most már magáncégektől is meg lehet venni

Washington szerint Irán egy részben kínai vállalattól vásárolt műholdas adatokat, amelyek segítségével pontosabban veheti célba az amerikai létesítményeket.

Az amerikai hírszerzés szerint Irán mesterséges intelligenciával „felturbózott” műholdképeket használt a közel-keleti régióban található amerikai katonai bázisok célbavételéhez – értesült az ABC News. A 24.hu cikke szerint a kínai MizarVision által kifejlesztett technológia automatizált objektumfelismerést használ a bázisok, a felszerelések és az infrastruktúrák felismerésére. A program mindezt percek alatt képes elvégezni.

Amerikai tisztviselők úgy gondolják, hogy ez a megoldás növeli Irán harci képességeit, ami nagyobb veszélynek teszi ki az amerikai katonákat és felszereléseket, illetve csökkentheti az amerikai hadsereg stratégiai előnyeit a megfigyelés és a precíziós fegyverek terén.

A MizarVision vállalat egy része kínai állami tulajdonban van.

A műholdjaik által készített képeket a mesterséges intelligencia elemzi. A rendszer képes nagy területen repülőgépeket, megerősített óvóhelyeket, üzemanyagraktárakat, radarrendszereket és katonákat is észlelni.

Korábban ilyen adatokat csak a hírszerzés tudott beszerezni, mostanra azonban néhány magánvállalattól bárki megszerezheti ezeket az információkat. Irán ennek köszönhetően pontosabban veheti célba az amerikai létesítményeket, ami gyengítheti az USA katonai erejét Iránnal szemben.

Többeknél is „kiverte a biztosítékot” egy német reformterv

Többeknél is „kiverte a biztosítékot” egy német reformterv
Sajátos vita támadt a Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) és az SPD elnöke és egyben alkancellár között. A súlyos választási kudarcok után Lars Klingbeil a szövetség szerint előre menekült, hangsúlyozva, hogy Németországnak reformprogramra van szüksége. Ennek jegyében szerinte a németeknek többet kell dolgozniuk és később kellene nyugdíjba menniük.
Orbán Viktor: a kormány válságkezelő üzemmódban működik

Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Recseg-ropog az amerikai-iráni tűzszünet: Teherán szerint Izrael libanoni támadásai a megállapodás megszegését jelentik, Washington viszont állítja: ilyen kitételről szó sem volt, ráadásul Irán már tegnap támadta az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát. A Hormuzi-szoros zárva, J.D. Vance amerikai alelnök tegnap rohanva hagyta el a káosz miatt Budapestet, Jean Arnault ENSZ-különmegbízott lóhalálában érkezett Iránba. Némi optimizmusra ad okoz, hogy ma már nem támadta Irán a szomszédait, és annak ellenére, hogy Izrael most már libanoni városokat ostromol, az iráni gárdisták még mindig nem nyitottak tüzet. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb híreivel.

Kvíz: Ismered az ősi kelta hiedelmek világát? Teszteld, mit tudsz a szokásaikról, különös ünnepeikről!

A kelta mondavilág mindennapjaink és a popkultúra szerves része. De vajon mennyire ismered? Teszteld tudásod legújabb, 10 kérdéses kvízünkkel!

A kelta mondavilág mindennapjaink és a popkultúra szerves része. De vajon mennyire ismered? Teszteld tudásod legújabb, 10 kérdéses kvízünkkel!

Netanyahu ready for direct talks with Lebanon as Iran says Israeli attacks breach ceasefire

Netanyahu ready for direct talks with Lebanon as Iran says Israeli attacks breach ceasefire

Lebanon's health ministry says Israeli strikes killed 203 people on Wednesday while Israel says it will "act forcefully" if attacked by Iran.

2026. április 9. 18:07
Csak néhány hajó merészkedett átkelni a Hormuzi-szoroson, nyolcszáz másik még várakozik
2026. április 9. 17:55
Több mint 20 éves csúcson a vállalati csődök száma Németországban
