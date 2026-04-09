2026. április 9. csütörtök
Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Horrorbaleset Kaliforniában: oda lett a dollármilliós autócsoda – videó

Infostart

Ketten kerültek kórházba, állapotuk stabil.

Súlyos balesetet szenvedett egy nagy értékű Ford GT a kaliforniai Carmichaelben. A kék-narancssárga szuperautó egy lakópark közelében egy betonfelületbe csapódott – számolt be a hvg.hu. A baleset után a sofőrt és az utasát is kórházba szállították; a család által megosztott hírek szerint mindketten stabil állapotban vannak.

A felvételek alapján az autó a forgalomnál valamivel gyorsabban közelítette meg a kereszteződést, ahol egy parkolóból kihajtó furgon jelent meg előtte. Nem egyértelmű, hogy történt-e ütközés, de a Ford ezt követően elvesztette a tapadást, megpördült, majd hatalmas erővel csapódott a környező épület szélének. Az ütközés ereje szó szerint feldobta az autót, több karosszériaelem leszakadt.

Az autót állítólag nemrégiben vásárolták egy San Francisco-i kereskedésben.

A Ford GT nem hétköznapi autó: limitált darabszámban gyártott, középmotoros szupersportkocsi, amelyet a Le Mans 24 órás versenyen aratott történelmi sikerek ihlettek. A modern generáció 3.5 literes, ikerturbós V6-os motorral készül, több mint 600 lóerővel, és a karbon karosszériának köszönhetően rendkívül könnyű. Az ára újkorában is bőven egymillió dollár felett volt, a ritkább példányok pedig ma már akár 2–2,5 millió dollárt is érhetnek.

Lecserélték Szoboszlait, kétgólos hátrányba került Párizsban a Liverpool: 2-0
Bajnokok Ligája

A két keddi idegenbeli győzelem után meglepetésre a Barcelona is két góllal kikapott otthon az Atletico ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Szoboszlai Dominikék nem voltak boldogok, amiért az ellenfelük, a PSG volt az egyetlen pályaválasztó csapat a BL-negyeddöntők első körében, amely hazai pályán győzni tudott. A Liverpool végig alárendelt szerepet játszott, Szoboszlait és Kerkezt is lecserélték. A visszavágók jövő kedden lesznek.
 

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk"

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt szombat este lesz a kampányzáró gyűlése Budapesten, a Szentháromság téren.
 

J. D. Vance elutazott Budapestről, Pakisztánba indult az iráni békéről tárgyalni

Szombaton Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban tárgyal az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról. J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz a tárgyalásokon – jelentette be Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára. J. D. Vance késő este el is repült Budapestről.
 

Nincs megállás, új két és féléves csúcsra húzták a forintot

A forint egy csapásra ledolgozta a háború során elszenvedett gyengülését az iráni tűzszünet hírére a hajnali órákban. Reggel viszont oldalazott, minimálisan visszakorrigált a magyar deviza árfolyama az euróval és a dollárral szemben. A magyar gazdasági adatok, így például a friss inflációs számok nem hoztak nagy mozgásokat. Érezhető, hogy a piacok a fegyvernyugvással kapcsolatos fejleményeket figyelik az első hurráoptimista reakciók után. Emellett a magyar devizára egyre nagyobb hatással vannak a vasárnapi választással kapcsolatos fejlemények.

Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk

Ennyit lehet keresni a Sparnál: friss adatok a létszámról, a bérekről és a juttatásokról.

Israel and Hezbollah in Lebanon exchange strikes as fragile US-Iran ceasefire under strain

Tehran warns it will respond if Israel doesn't immediately stop attacks on Lebanon, where at least 182 people have been killed.

