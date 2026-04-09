Horrorbaleset Kaliforniában: oda lett a dollármilliós autócsoda – videó

Súlyos balesetet szenvedett egy nagy értékű Ford GT a kaliforniai Carmichaelben. A kék-narancssárga szuperautó egy lakópark közelében egy betonfelületbe csapódott – számolt be a hvg.hu. A baleset után a sofőrt és az utasát is kórházba szállították; a család által megosztott hírek szerint mindketten stabil állapotban vannak.

UPDATE: We have now received footage of the moment the Ford GT crashed in Carmichael. pic.twitter.com/YpwZHxjpwM — 916times (@916times) April 6, 2026

A felvételek alapján az autó a forgalomnál valamivel gyorsabban közelítette meg a kereszteződést, ahol egy parkolóból kihajtó furgon jelent meg előtte. Nem egyértelmű, hogy történt-e ütközés, de a Ford ezt követően elvesztette a tapadást, megpördült, majd hatalmas erővel csapódott a környező épület szélének. Az ütközés ereje szó szerint feldobta az autót, több karosszériaelem leszakadt.

Az autót állítólag nemrégiben vásárolták egy San Francisco-i kereskedésben.

A Ford GT nem hétköznapi autó: limitált darabszámban gyártott, középmotoros szupersportkocsi, amelyet a Le Mans 24 órás versenyen aratott történelmi sikerek ihlettek. A modern generáció 3.5 literes, ikerturbós V6-os motorral készül, több mint 600 lóerővel, és a karbon karosszériának köszönhetően rendkívül könnyű. Az ára újkorában is bőven egymillió dollár felett volt, a ritkább példányok pedig ma már akár 2–2,5 millió dollárt is érhetnek.