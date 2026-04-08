Nem akar működni az Outlook? Az űrhajósok is küzdenek vele

A Microsoft kicsit megnehezítette az Artemis II legénységének dolgát, ugyanis az egyik számítógépükön nem sikerült működésre bírni az Outlook levelezőt – írta meg a HVG.

Mint a cikkben olvasható, az indulás után néhány órával arról számolt be Reid Wiseman parancsnok, hogy nem működik a fedélzeten lévő Microsoft Surface Pro eszközén lévő Outlook-kliens. A földi irányítással folytatott beszélgetésében a következőt mondta:

„két Microsoft Outlookot látok, és egyik sem működik”

A megoldás érdekében a küldetésirányítás távoli elérést kért az eszközhöz. Judd Frieling, az Artemis repülésirányítója egy csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta: a NASA orvosolta a hibát. Azt is megjegyezte, hogy nem olyan ritka, hogy az Outlook működése problémákba ütközzön – írják a HVG cikkében.

Hozzáteszik, a NASA a Near Space Network és a Deep Space Network nevű űrbéli hálózatait használja ahhoz, hogy tartsa a kapcsolatot az Orion űrhajóval. A fedélzeten van még Nikon D5-ös DSLR kamera, több GoPro, valamint iPhone 17 Pro Max okostelefonok is.