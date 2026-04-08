Az Európai Bizottság a védett üzemanyagárak kivezetését követeli az országoktól

Az Európai Bizottság az üzemanyagok védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli a tagállamoktól – írja a Financial Times. Az amerikai lap szerint a védett árak helyett Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal.

„Ez a bizottság összehangolt erőfeszítése” – nyilatkozta Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa a FT-nak arról, hogy Brüsszel igyekszik elkerülni a 2022-es energiaválság megismétlődését, amely a galoppozó inflációt és a robbanásszerűen növekvő költségvetési hiányt eredményezte.

Most több ország, köztük Olaszország, Lengyelország és Spanyolország is csökkentette az üzemanyagok adóit, míg mások az uniós állami támogatásokra vonatkozó szabályok enyhítését szorgalmazzák.

Mint a Mandiner írta, a lap korábban megszerezte az Európai Bizottság levelét, amelyben világosan kimondták: megszüntetnék a magyar kormány által bevezetett kedvezményes üzemanyagárakat, és a magyarokkal fizettetnék meg az elhibázott politikájuk árát. A lap emlékeztet: Brüsszel követelése egybecseng a Tisza kiszivárgott energiatervével.