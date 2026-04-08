2026. április 8. szerda Dénes
European community flags
Nyitókép: Getty Images/WALTER ZERLA

Az Európai Bizottság a védett üzemanyagárak kivezetését követeli az országoktól

Az EU energiaügyi biztosa fejtette ki az EB céljait ezzel kapcsolatban.

Az Európai Bizottság az üzemanyagok védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli a tagállamoktól – írja a Financial Times. Az amerikai lap szerint a védett árak helyett Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal.

„Ez a bizottság összehangolt erőfeszítése” – nyilatkozta Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa a FT-nak arról, hogy Brüsszel igyekszik elkerülni a 2022-es energiaválság megismétlődését, amely a galoppozó inflációt és a robbanásszerűen növekvő költségvetési hiányt eredményezte.

Most több ország, köztük Olaszország, Lengyelország és Spanyolország is csökkentette az üzemanyagok adóit, míg mások az uniós állami támogatásokra vonatkozó szabályok enyhítését szorgalmazzák.

Mint a Mandiner írta, a lap korábban megszerezte az Európai Bizottság levelét, amelyben világosan kimondták: megszüntetnék a magyar kormány által bevezetett kedvezményes üzemanyagárakat, és a magyarokkal fizettetnék meg az elhibázott politikájuk árát. A lap emlékeztet: Brüsszel követelése egybecseng a Tisza kiszivárgott energiatervével.

európai unió

üzemanyagár

energiaválság

energiav

A talpra állás reményében választ új jövőt a bajban lévő FDP

A talpra állás reményében választ új jövőt a bajban lévő FDP
Súlyos válsággal küzd Németország egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező pártja, a Német Szabaddemokrata Párt (FDP). A tavaly februári parlamenti választások eredményeként nem jutott be a Bundestagba, idén márciusban pedig csúfos szereplése nyomán két nyugati tartományi parlamentnek volt kénytelen búcsút mondani. Bejelentkezett elnöknek a párt egyik „nagy öregje" és az egyik „ifjú titánja" is.
Donald Trump újabb nagy bejelentése: jöhet a Közel-Kelet aranykora

Donald Trump újabb nagy bejelentése: jöhet a Közel-Kelet aranykora

Az Egyesült Államok elnöke szerint Irán a béke felé mozdul, ami új korszak kezdetét jelentheti a térségben. „Nagy pénzek fognak megmozdulni” – vázolta.
 

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Az utolsó pillanatban jött a fordulat az iráni konfliktusban, Donald Trump két hétre felfüggesztette a tervezett amerikai támadásokat, miután körvonalazódott egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A lépés azonnali piaci reakciót váltott ki, az olajárak meredeken esnek, miközben az ázsiai és európai részvénypiacokon nagy rali bontakozott ki. A hangulat javulása ellenére a befektetők továbbra is árazzák a kockázatokat, az arany és az állampapírok iránti kereslet is nőtt, ami azt jelzi, hogy a piac egyszerre árazza a feszültség enyhülését és a bizonytalanság fennmaradását. A felek közben már tárgyalásra készülnek, de továbbra is kérdés, hogy a törékeny fegyverszünetből valódi béke lesz-e.

Hoppá, ezt ki látta jönni? Kirúgták az Újpest vezetőedzőjét, nem érte el a kitűzött célokat

Hoppá, ezt ki látta jönni? Kirúgták az Újpest vezetőedzőjét, nem érte el a kitűzött célokat

A döntés oka, hogy az együttes az elmúlt két idény egyikében sem érte el a legfőbb célt, vagyis nem jutott be a jégkorong Erste Liga elődöntőjébe.

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace', as Trump welcomes two-week pause

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace', as Trump welcomes two-week pause

President Donald Trump says the US and Iran will work closely after a conditional ceasefire is agreed.

