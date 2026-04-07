Kiverte a biztosítékot a YouTube a fehéroroszoknál

A tárca hangsúlyozta. hogy Minszk fenntartja a jogot magának arra, hogy megfelelő választ adjon a kialakult helyzetre.

„2026 április 3-án a YouTube vezetése önkényesen törölte a legnagyobb fehérorosz állami tömegtájékoztatási eszközök – a BelTA, ONT és a SZTV – csatornáit. Ezek a sajtóorgánumok jelentik az ország tömegtájékoztatási szuverenitásának alapjait és többmilliós nézettséggel rendelkeznek nemcsak Fehéroroszországban, de az államhatárokon túl is. Döntésével a YouTube gyakorlatilag több millió állampolgár és külföldön élő honfitársunk legitim és hivatalos tartalmakhoz való hozzáférését blokkolta” – emelte ki a minisztérium állásfoglalásában.

„Ez az ENSZ polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya 19. cikkelyének és az EBESZ sajtószabadsággal kapcsolatos alapelveinek súlyos megsértése” – mutatott rá a fehérorosz diplomáciai tárca.

A minisztérium egyben ráirányította a nemzetközi szervezetek szembeötlő hallgatására a figyelmet ebben a kérdésben.

„Azok közül, akik rendszerint azonnal és hangosan szoktak tiltakozni a szólásszabadság bármilyen, még legvitatottabb eseteiben is a számukra nem tetsző országokban, ezúttal demonstratív módon hallgatnak. Ez a nyugati kettős mérce klasszikus példája: az emberi jogok csak akkor számítanak, ha a Nyugat számára kényelmes véleményről van szó. A fehérorosz fél alaposan vizsgálja a történtek minden körülményét. Fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő módon reagáljunk – minden rendelkezésre álló eszközzel a nemzeti jogszabályok és a nemzetközi jog keretein belül” – tették hozzá.