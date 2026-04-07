2026. április 7. kedd Herman
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Kiverte a biztosítékot a YouTube a fehéroroszoknál

Infostart / MTI

Fehéroroszország tiltakozik több sajtóorgánuma blokkolása miatt a YouTube videómegosztó oldalon, amit az ENSZ elvei súlyos megsértésének tart – közölte hétfőn a minszki külügyminisztérium.

A tárca hangsúlyozta. hogy Minszk fenntartja a jogot magának arra, hogy megfelelő választ adjon a kialakult helyzetre.

„2026 április 3-án a YouTube vezetése önkényesen törölte a legnagyobb fehérorosz állami tömegtájékoztatási eszközök – a BelTA, ONT és a SZTV – csatornáit. Ezek a sajtóorgánumok jelentik az ország tömegtájékoztatási szuverenitásának alapjait és többmilliós nézettséggel rendelkeznek nemcsak Fehéroroszországban, de az államhatárokon túl is. Döntésével a YouTube gyakorlatilag több millió állampolgár és külföldön élő honfitársunk legitim és hivatalos tartalmakhoz való hozzáférését blokkolta” – emelte ki a minisztérium állásfoglalásában.

„Ez az ENSZ polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya 19. cikkelyének és az EBESZ sajtószabadsággal kapcsolatos alapelveinek súlyos megsértése” – mutatott rá a fehérorosz diplomáciai tárca.

A minisztérium egyben ráirányította a nemzetközi szervezetek szembeötlő hallgatására a figyelmet ebben a kérdésben.

„Azok közül, akik rendszerint azonnal és hangosan szoktak tiltakozni a szólásszabadság bármilyen, még legvitatottabb eseteiben is a számukra nem tetsző országokban, ezúttal demonstratív módon hallgatnak. Ez a nyugati kettős mérce klasszikus példája: az emberi jogok csak akkor számítanak, ha a Nyugat számára kényelmes véleményről van szó. A fehérorosz fél alaposan vizsgálja a történtek minden körülményét. Fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő módon reagáljunk – minden rendelkezésre álló eszközzel a nemzeti jogszabályok és a nemzetközi jog keretein belül” – tették hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Kiverte a biztosítékot a YouTube a fehéroroszoknál

Iráni válasz

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Elérkeztünk a végső határidőhöz, Amerika végzetes csapásra készül - Híreink az iráni háborúról kedden, percről percre

Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését. Közben csökken az iráni megtorlócsapások intenzitása: Izrael ellen több mint 12 óra szünet után indult újabb rakétatámadás ma reggel.

Jön J. D. Vance, lezárják fél Budapestet: itt a lista, erre nem lehet közlekedni kedden

Jön J. D. Vance, lezárják fél Budapestet: itt a lista, erre nem lehet közlekedni kedden

A diplomáciai esemény miatt a rendőrség és a BKK is komoly, esetenként szakaszos útlezárásokra figyelmeztet.

‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

‘Sights that no human has ever seen’: Artemis II crew bound for Earth after lunar fly-by and solar eclipse

The astronauts lost connection with Nasa while behind the Moon, as they passed the furthest point humans have ever travelled from Earth.

2026. április 7. 07:31
Hatalmas akciót hajtottak végre az amerikaiak Iránban, súlyos döntésre is kényszerültek
2026. április 7. 07:20
Tűzszünetet javasolt Kijev – itt vannak a részletek
