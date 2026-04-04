Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Robert Fico kikelt az „értelmetlen” szankciók ellen

Meg kellene szüntetni az orosz gáz és olaj uniós behozatalát tiltó szankciókat és az EU-nak határozott lépéseket kellene tennie a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítására - írta Robert Fico szlovák kormányfő az Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetése után a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Robert Fico azt írta, az egész Európai Unió (EU) és az Európai Bizottság az energetikai biztonság kérdéseiben egyre inkább

egy öngyilkos hajóra kezd hasonlítani.

Robert Ficót szombati telefonbeszélgetése Orbán Viktorral megerősítette abban, hogy a hatalmas energiaválság ellen nem lehet kizárólag nemzeti szinten harcolni. A szlovák és a magyar kormány szerinte mindent megtesz azért, hogy megvédjék nemzeti gazdaságukat és polgáraikat "az Európai Bizottság ideológiai elvakultságától és inkompetenciájától, a rosszindulatú ukrán elnöktől és az Irán elleni háború következményeitől".

A kormányfő úgy folytatta: az EU-nak és különösen az Európai Bizottságnak azonnal helyre kellene állítani a párbeszédet Oroszországgal, valamint olyan környezetet kellene biztosítania, hogy az egyes tagállamok és az egész EU pótolhassa a hiányzó gáz- és olajtartalékokat. Emellett lehetővé kellene tennie e stratégiai nyersanyagok szállítását is minden lehetséges forrásból és irányból, beleértve Oroszországot is - vélekedett.

Robert Fico bejegyzése szerint meg kellene szüntetni "azokat az értelmetlen szankciókat, amelyek tiltják az orosz gáz és olaj behozatalát", emellett el kellene indítani az EU önálló kezdeményezését az ukrajnai háború befejezésére.

Leszögezte, az uniónak határozott lépéseket kellene tennie a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítására is.

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

