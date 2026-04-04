Robert Fico kikelt az „értelmetlen” szankciók ellen

Robert Fico azt írta, az egész Európai Unió (EU) és az Európai Bizottság az energetikai biztonság kérdéseiben egyre inkább

egy öngyilkos hajóra kezd hasonlítani.

Robert Ficót szombati telefonbeszélgetése Orbán Viktorral megerősítette abban, hogy a hatalmas energiaválság ellen nem lehet kizárólag nemzeti szinten harcolni. A szlovák és a magyar kormány szerinte mindent megtesz azért, hogy megvédjék nemzeti gazdaságukat és polgáraikat "az Európai Bizottság ideológiai elvakultságától és inkompetenciájától, a rosszindulatú ukrán elnöktől és az Irán elleni háború következményeitől".

A kormányfő úgy folytatta: az EU-nak és különösen az Európai Bizottságnak azonnal helyre kellene állítani a párbeszédet Oroszországgal, valamint olyan környezetet kellene biztosítania, hogy az egyes tagállamok és az egész EU pótolhassa a hiányzó gáz- és olajtartalékokat. Emellett lehetővé kellene tennie e stratégiai nyersanyagok szállítását is minden lehetséges forrásból és irányból, beleértve Oroszországot is - vélekedett.

Robert Fico bejegyzése szerint meg kellene szüntetni "azokat az értelmetlen szankciókat, amelyek tiltják az orosz gáz és olaj behozatalát", emellett el kellene indítani az EU önálló kezdeményezését az ukrajnai háború befejezésére.

Leszögezte, az uniónak határozott lépéseket kellene tennie a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítására is.