Új szintre emelkedik az ukrajnai drónháború

„Oroszország visszafogja a rakétagyártását, és a forrásokat drónok előállítására csoportosítja át. Miért? Azért, mert ma egy orosz támadás Ukrajna ellen napi 350-500 drónt jelent. Oroszország pedig 2026-ban már 600-800 drónt akar naponta ránk zúdítani, míg a végső célja a napi ezer drón lenne. Ezzel a mennyiséggel szemben viszont nekünk nem kevesebb mint két-háromezer elfogó drónra van szükségünk" – magyarázta az ukrán elnök a New York Postnak adott interjújában. Mint mondta, a drónok megsemmisítése elfogó robotokkal a legköltséghatékonyabb módja a védekezésnek.

„Egy elfogó drón ára három-ötezer dollár. Egy Sahíd csapásmérő lelövése körülbelül tízezer dollárba kerül, viszont négymillióba, ha ehhez egy Patriot rakétát használunk fel. Tehát Ukrajna tízezer dollárt költ egy drón lelövésére, míg a közel-keleti országok négymilliót” – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

The U.S. is reportedly considering purchasing Ukrainian drone interceptors to counter Iranian drones.



The cycle is wild. The U.S. funds Ukraine. Ukraine buys from U.S. defense contractors and develops its own systems. Now the U.S. is looking to buy those systems back. pic.twitter.com/0X8Sb9j1y2 — Defense Intelligence (@DI313_) March 5, 2026

A csapásmérő robotok elleni harccal párhuzamosan Ukrajna egyre több, nagy hatótávolságú, támadó drónt is fejleszt. Ezek közül a legújabbat a múlt hét végén, Kijevben rendezett „Tehetségek tárháza" című kiállításon mutatták be. A UFORCE cég új fegyverének a Bucsa nevet adta, emlékezve arra, hogy ezen a településen történt 2022 márciusában és áprilisában az oroszok által elkövetett egyik legszörnyűbb mészárlás.

Az új csapásmérő robot különlegessége, hogy csapatokban is bevethető. Ilyenkor az egyik drón az öt és fél kilogrammnyi robbanóanyag helyett plusz akkumulátort visz magával, hogy reléállomásként közvetítse a kezelők utasításait a csapat többi tagja felé. A drónrajt egy operátor is irányíthatja, de arra is van lehetőség, hogy a különböző indítóhelyekről startoló robotok kezelői közösen vezessék a köteléket. Az indítást egyébként egy kisebb lőportöltettel és nem a már megszokott, sűrített levegős katapulttal végzik.

Az ábra egy drónraj működését mutatja. A középső robot átjátszó állmásként továbbítja a többiek számára a kezelők utasításait, illetve visszasugározza a drónok által gyűjtött felderítési adatokat. Kép: Militarny

Az is újdonságnak számít, hogy a drónok repülés közben képesek váltani a különböző kommunikációs hálózatok között. Ezzel akadályozzák meg, hogy a rendszer esetleges blokkolásával elveszítsék a kapcsolatot az irányítóikkal. Az új fegyver darabonkénti ára 10-12 ezer dollár lesz. A Kyiv Post című angol nyelvű ukrán portál szerint a Bucsa drónok próbái ugyan még csak most kezdődtek, de egy kisebb változatot már bevetettek az oroszok ellen.

Ennek a robotnak három és fél kilós a robbantó töltete, míg a hatótávolsága 100-120 kilométer. Az ezzel a fegyverrel szerzett tapasztalatok alapján fejlesztették ki a UFORCE mérnökei az új támadó drónt. A portál azt is megemlítette, hogy a milliárd dolláros gigacég tervezte többek között azokat a Magura fantázia nevű tengeri robotokat is, amelyekkel az ukránok megtizedelték a fekete-tengeri orosz hadiflottát. A UFORCE csapásmérő robotjai, illetve drónelhárító rendszerei már összesen már több mint 150 000 bevetést hajtottak végre.